Продавали пиво и грелись кирпичами: какими были первые трамваи в Екатеринбурге. Фото

Екатеринбургский трамвай отмечает 95-летие

06 ноября 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

В первом трамвае было всего 16 сидячих мест Фото: Илья Московец © URA.RU 95 лет назад от Цыганской площади (ныне Южное трамвайное депо) до железнодорожного вокзала в Свердловске проехал первый трамвай, а за два месяца работы он успел перевезти миллион пассажиров. Несмотря на малое количество транспорта, в городе существовали «пробки», в которых пассажирам предлагали воблу, пиво и газету. О том, как в Екатеринбурге развивался один из самых популярных видов общественного транспорта, который в этом году отмечает юбилей, — в материале URA.RU. В Свердловске трамвайная линия строилась в два этапа: первый стартовал в апреле 1929 года, и уже к ноябрю по улицам 8 Марта, Ленина, Толмачева и Свердлова курсировал новый вид транспорта. На втором этапе строители проложили пути от площади Субботников на ВИЗе до площади 1905 года. Кстати, ветки появились, в том числе благодаря женщинам — они копали глубокие траншеи, чтобы затем мужчины укладывали рельсы. Двери трамвая открывались вручную Фото: Илья Московец © URA.RU Перевозили первых пассажиров трамваи серии «Х», сделанные в Харькове (Украина). Всего по городу ездило 69 таких вагонов. «Жители сразу же полюбили трамвай: с 7 ноября по 30 декабря 1929 года свердловский трамвай перевез больше миллиона пассажиров. Стоимость проезда была 15 копеек одна остановка, 30 копеек весь маршрут», — рассказывает хранитель музейной комнаты трамвайно-троллейбусного управления Александр Серебренников. Чуть позже появился маршрут от площади 1-й Пятилетки до площади Обороны, на котором продавали необычные вещи. Виной всему были «пробки», в которых трамваи не могли разъехаться. «Открывалось движение на площадь Уралмашстроя по однопортному участку, поэтому приходилось ждать встречных вагонов. Протяженность достаточно большая, время движения было порядка 35—40 минут, поэтому, чтобы как-то скоротать время во время ожидания, пассажирам предлагали купить пиво, воблу или газетку», — делится Серебренникова. Чтобы пассажиры не прокараулили остановку, в морозы окна обрабатывали соленой водой. Вагоновожатому было не так комфортно: он находился в салоне с пассажирами — кабина для него не предусматривалась, к тому же стоял на протяжении всего рабочего дня. Чтобы не мерзнуть в холода, при себе он имел два кирпича: их разогревали на конечной остановке, после чего вагоновожатый вставал на них. На следующей конечной холодные кирпичи заменяли вновь на теплые. Чуть позже вагоны серии «Х» заменили на МВТ-82, которые отличали простота, надежность и долговечность. Просуществовали они на улицах Екатеринбурга с 1950 по 1980 год. Параллельно с этим пассажиров перевозили на чешских Т-2, а позже им на смену пришли К-2 и Т-3, последние можно увидеть в уральской столице до сих пор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

95 лет назад от Цыганской площади (ныне Южное трамвайное депо) до железнодорожного вокзала в Свердловске проехал первый трамвай, а за два месяца работы он успел перевезти миллион пассажиров. Несмотря на малое количество транспорта, в городе существовали «пробки», в которых пассажирам предлагали воблу, пиво и газету. О том, как в Екатеринбурге развивался один из самых популярных видов общественного транспорта, который в этом году отмечает юбилей, — в материале URA.RU. В Свердловске трамвайная линия строилась в два этапа: первый стартовал в апреле 1929 года, и уже к ноябрю по улицам 8 Марта, Ленина, Толмачева и Свердлова курсировал новый вид транспорта. На втором этапе строители проложили пути от площади Субботников на ВИЗе до площади 1905 года. Кстати, ветки появились, в том числе благодаря женщинам — они копали глубокие траншеи, чтобы затем мужчины укладывали рельсы. Перевозили первых пассажиров трамваи серии «Х», сделанные в Харькове (Украина). Всего по городу ездило 69 таких вагонов. «Жители сразу же полюбили трамвай: с 7 ноября по 30 декабря 1929 года свердловский трамвай перевез больше миллиона пассажиров. Стоимость проезда была 15 копеек одна остановка, 30 копеек весь маршрут», — рассказывает хранитель музейной комнаты трамвайно-троллейбусного управления Александр Серебренников. Чуть позже появился маршрут от площади 1-й Пятилетки до площади Обороны, на котором продавали необычные вещи. Виной всему были «пробки», в которых трамваи не могли разъехаться. «Открывалось движение на площадь Уралмашстроя по однопортному участку, поэтому приходилось ждать встречных вагонов. Протяженность достаточно большая, время движения было порядка 35—40 минут, поэтому, чтобы как-то скоротать время во время ожидания, пассажирам предлагали купить пиво, воблу или газетку», — делится Серебренникова. Чтобы пассажиры не прокараулили остановку, в морозы окна обрабатывали соленой водой. Вагоновожатому было не так комфортно: он находился в салоне с пассажирами — кабина для него не предусматривалась, к тому же стоял на протяжении всего рабочего дня. Чтобы не мерзнуть в холода, при себе он имел два кирпича: их разогревали на конечной остановке, после чего вагоновожатый вставал на них. На следующей конечной холодные кирпичи заменяли вновь на теплые. Чуть позже вагоны серии «Х» заменили на МВТ-82, которые отличали простота, надежность и долговечность. Просуществовали они на улицах Екатеринбурга с 1950 по 1980 год. Параллельно с этим пассажиров перевозили на чешских Т-2, а позже им на смену пришли К-2 и Т-3, последние можно увидеть в уральской столице до сих пор.