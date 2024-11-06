Пермяк отправился в колонию за издевательства над сыновьями

Житель Краснокамска (Пермский край) полгода наносил двум своим сыновьям систематические побои. Впоследствии в отношении него возбудили уголовное дело и отправили в колонию. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«С июня 2023 по январь 2024 года мужчина умышленно наносил двум своим десятилетним сыновьям побои. Для этого он использовал малозначительные поводы. Своими действиями отец причинял детям физические и психические страдания», — уточнили в ведомстве.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным в истязании детей и ненадлежащем воспитании. Следующие три года и девять месяцев он проведет в колонии общего режима.
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