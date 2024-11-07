Экс-начальник угрозыска Петербурга помещен под стражу

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заключении под стражу бывшего начальника угрозыска Петербурга Олега Колесникова. Он обвиняется в превышении полномочий, что предполагает нарушение конституционных прав граждан.
«Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Колесникова», — говорится в сообщении пресс-службы суда. По данным следствия, Колесников в период с 2015 по 2017 годы, занимая руководящие должности в уголовном розыске, участвовал в предоставлении заведомо ложных показаний. Это привело к тому, что подозреваемые в убийстве избежали уголовной ответственности.
Обвиняемый и его защита настаивали на изменении меры пресечения на домашний арест, однако суд удовлетворил ходатайство следствия. Под стражей Колесников останется до конца декабря 2024 года, ожидая дальнейшего разбирательства по своему делу.
Ранее сообщалось о задержании Олега Колесникова. По информации издания «Фонтанка», задержание произошло вечером 6 ноября. Сотрудники УФСБ провели операцию в Петроградском районе города, в результате которой он и был задержан. Ему предъявлены обвинения по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается превышения должностных полномочий.
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