Екатеринбуржцы пожаловались на массовую задержку поездов утром 8 ноября. Прибытие рейсов переносят на 10–40 минут. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Новый день, новая проблема. Снова массово электрички задерживаются. Многие пассажиры жалуются, что опаздывают на работу. Состав из Сысерти вообще опоздал на минут 40», — негодует собеседник. Задержали также рейсы из Верхнего Уфалея, Каменска-Уральского и еще несколько поездов, курсирующих по региону.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской железной дороги. На момент публикации ответ не поступил.
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