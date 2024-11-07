07 ноября 2024

В Екатеринбурге массово задерживаются электрички. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие поездов задержали до 40 минут
Прибытие поездов задержали до 40 минут Фото:

Екатеринбуржцы пожаловались на массовую задержку поездов утром 8 ноября. Прибытие рейсов переносят на 10–40 минут. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Новый день, новая проблема. Снова массово электрички задерживаются. Многие пассажиры жалуются, что опаздывают на работу. Состав из Сысерти вообще опоздал на минут 40», — негодует собеседник. Задержали также рейсы из Верхнего Уфалея, Каменска-Уральского и еще несколько поездов, курсирующих по региону.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской железной дороги. На момент публикации ответ не поступил.

Задержки поездов начались с раннего утра
Задержки поездов начались с раннего утра
Фото:
Пассажиры жаловались, что опаздывают на работу
Пассажиры жаловались, что опаздывают на работу
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Екатеринбуржцы пожаловались на массовую задержку поездов утром 8 ноября. Прибытие рейсов переносят на 10–40 минут. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Новый день, новая проблема. Снова массово электрички задерживаются. Многие пассажиры жалуются, что опаздывают на работу. Состав из Сысерти вообще опоздал на минут 40», — негодует собеседник. Задержали также рейсы из Верхнего Уфалея, Каменска-Уральского и еще несколько поездов, курсирующих по региону. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской железной дороги. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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