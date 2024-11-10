10 ноября 2024
09 ноября 2024

Власти Пермского края потратят на содержание фонтанов 33 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Раз в месяц на фонтанах должны проводить профилактические работы
Раз в месяц на фонтанах должны проводить профилактические работы Фото:

В Перми объявили конкурс на выбор подрядчика для содержания городских фонтанов. Общая стоимость закупки — 32,8 млн рублей, сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

«Начался прием заявок на содержание и ремонт фонтанов города Перми на период с 2025 по 2026 год. Необходимо содержать в исправности оборудование, обеспечить постоянный надзор за элементами фонтанов, оборудования и режимом работы комплексов», — сказано в конкурсной документации. Кроме того, в техническом задании детально описаны периодичность обслуживания фонтанов и время их работы.

В техзадании указаны фонтан в квартале 68 между улицами Куйбышева, Попова, Ленина и Петропавловской, фонтан в сквере у Драмтеатра на эспланаде и ряд других фонтанных комплексов. Заявки на участие в торгах принимаются до 18 ноября.

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В Перми объявили конкурс на выбор подрядчика для содержания городских фонтанов. Общая стоимость закупки — 32,8 млн рублей, сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. «Начался прием заявок на содержание и ремонт фонтанов города Перми на период с 2025 по 2026 год. Необходимо содержать в исправности оборудование, обеспечить постоянный надзор за элементами фонтанов, оборудования и режимом работы комплексов», — сказано в конкурсной документации. Кроме того, в техническом задании детально описаны периодичность обслуживания фонтанов и время их работы. В техзадании указаны фонтан в квартале 68 между улицами Куйбышева, Попова, Ленина и Петропавловской, фонтан в сквере у Драмтеатра на эспланаде и ряд других фонтанных комплексов. Заявки на участие в торгах принимаются до 18 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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