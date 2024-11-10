Власти Пермского края потратят на содержание фонтанов 33 млн рублей

В Перми объявили конкурс на выбор подрядчика для содержания городских фонтанов. Общая стоимость закупки — 32,8 млн рублей, сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
«Начался прием заявок на содержание и ремонт фонтанов города Перми на период с 2025 по 2026 год. Необходимо содержать в исправности оборудование, обеспечить постоянный надзор за элементами фонтанов, оборудования и режимом работы комплексов», — сказано в конкурсной документации. Кроме того, в техническом задании детально описаны периодичность обслуживания фонтанов и время их работы.
В техзадании указаны фонтан в квартале 68 между улицами Куйбышева, Попова, Ленина и Петропавловской, фонтан в сквере у Драмтеатра на эспланаде и ряд других фонтанных комплексов. Заявки на участие в торгах принимаются до 18 ноября.
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