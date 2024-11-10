10 ноября 2024

Гололедица и очередное потепление ждет пермяков на предстоящей неделе

© Служба новостей «URA.RU»
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С 15-17 ноября в регионе ожидаются оттепели
С 15-17 ноября в регионе ожидаются оттепели Фото:

В понедельник 11 ноября в Пермский край придет потепление. Погоду на территории края определит тыловая часть циклона с центром над Восточной Сибирью. Об этом сообщают специалисты Пермского ЦГМС.

«Ожидаются рост атмосферного давления, прояснения в облачном покрове и выпадение небольшого снега. Температурный фон стабильный: днем от минус 7 до минус 2 градусов. С 12 ноября придет потепление», — сказано в telegram-канале ЦГМС.

Уточняется, что в начале недели пермяков ждет гололедица. С 15-17 ноября в регионе ожидаются оттепели.

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В понедельник 11 ноября в Пермский край придет потепление. Погоду на территории края определит тыловая часть циклона с центром над Восточной Сибирью. Об этом сообщают специалисты Пермского ЦГМС. «Ожидаются рост атмосферного давления, прояснения в облачном покрове и выпадение небольшого снега. Температурный фон стабильный: днем от минус 7 до минус 2 градусов. С 12 ноября придет потепление», — сказано в telegram-канале ЦГМС. Уточняется, что в начале недели пермяков ждет гололедица. С 15-17 ноября в регионе ожидаются оттепели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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