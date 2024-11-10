Парк имени Горького в Перми оштрафовали за травмы детей на аттракционе

В пермском парке развлечений имени Горького дети пострадали, катаясь на одном из аттракционов. Проверка прокуратуры выявила нарушения со стороны администрации парка и оштрафовала директора на 10 тысяч рублей.
«Прокуратура провела проверку по обращению гражданки о травмировании ее несовершеннолетних детей на одном из аттракционов. В деятельности ООО „Центральный парк развлечений им. М. Горького“ выявлены нарушения законодательства, связанные с несоблюдением безопасности при эксплуатации развлекательных объектов», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
В ведомстве отмечают, что парк устранил все нарушения сразу после ЧП. Руководителя парка оштрафовали по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов) на 10 тысяч рублей.
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