10 ноября 2024

Парк имени Горького в Перми оштрафовали за травмы детей на аттракционе

© Служба новостей «URA.RU»
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В парке Горького все нарушения устранили сразу после ЧП
В парке Горького все нарушения устранили сразу после ЧП Фото:

В пермском парке развлечений имени Горького дети пострадали, катаясь на одном из аттракционов. Проверка прокуратуры выявила нарушения со стороны администрации парка и оштрафовала директора на 10 тысяч рублей.

«Прокуратура провела проверку по обращению гражданки о травмировании ее несовершеннолетних детей на одном из аттракционов. В деятельности ООО „Центральный парк развлечений им. М. Горького“ выявлены нарушения законодательства, связанные с несоблюдением безопасности при эксплуатации развлекательных объектов», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

В ведомстве отмечают, что парк устранил все нарушения сразу после ЧП. Руководителя парка оштрафовали по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов) на 10 тысяч рублей.

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В пермском парке развлечений имени Горького дети пострадали, катаясь на одном из аттракционов. Проверка прокуратуры выявила нарушения со стороны администрации парка и оштрафовала директора на 10 тысяч рублей. «Прокуратура провела проверку по обращению гражданки о травмировании ее несовершеннолетних детей на одном из аттракционов. В деятельности ООО „Центральный парк развлечений им. М. Горького“ выявлены нарушения законодательства, связанные с несоблюдением безопасности при эксплуатации развлекательных объектов», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. В ведомстве отмечают, что парк устранил все нарушения сразу после ЧП. Руководителя парка оштрафовали по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов) на 10 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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