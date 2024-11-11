Экс-начальнику автомобильных дорог Пермского края грозит штраф — 1 млрд рублей

Дело бывшего начальника автомобильных дорог Андрея Уголькова, которого обвиняют во взятке в размере 15,8 млн рублей, поступило в Пермский районный суд. Экс-чиновнику грозит штраф более 1 млрд рублей.
«5 ноября 2024 года уголовное дело Уголькова зарегистрировано в Пермском районном суде, передано в производство судье Марату Сабирову. Максимальное наказание за особо тяжкое преступление против интересов государственной власти, предусмотренное частью шестой статьи 290 УК РФ от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до 70-кратной суммы взятки, то есть в данном случае более 1,1 млрд рублей», — пишет «РБК Пермь».
Ранее стало известно, что Уголькова задержали в июле 2023 года и отправили в СИЗО. Он признал, что получил взятку в размере 15,8 млн рублей от руководителя подрядной организации. После того как он пошел на сделку с прокуратурой, ему смягчили наказание. В июле 2024 года Уголькова освободили из-под ареста, оставив только подписку о невыезде.
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