Экс-начальнику автомобильных дорог Пермского края грозит штраф — 1 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дело поступило в суд
Дело поступило в суд Фото:

Дело бывшего начальника автомобильных дорог Андрея Уголькова, которого обвиняют во взятке в размере 15,8 млн рублей, поступило в Пермский районный суд. Экс-чиновнику грозит штраф более 1 млрд рублей.

«5 ноября 2024 года уголовное дело Уголькова зарегистрировано в Пермском районном суде, передано в производство судье Марату Сабирову. Максимальное наказание за особо тяжкое преступление против интересов государственной власти, предусмотренное частью шестой статьи 290 УК РФ от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до 70-кратной суммы взятки, то есть в данном случае более 1,1 млрд рублей», — пишет «РБК Пермь».

Ранее стало известно, что Уголькова задержали в июле 2023 года и отправили в СИЗО. Он признал, что получил взятку в размере 15,8 млн рублей от руководителя подрядной организации. После того как он пошел на сделку с прокуратурой, ему смягчили наказание. В июле 2024 года Уголькова освободили из-под ареста, оставив только подписку о невыезде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дело бывшего начальника автомобильных дорог Андрея Уголькова, которого обвиняют во взятке в размере 15,8 млн рублей, поступило в Пермский районный суд. Экс-чиновнику грозит штраф более 1 млрд рублей. «5 ноября 2024 года уголовное дело Уголькова зарегистрировано в Пермском районном суде, передано в производство судье Марату Сабирову. Максимальное наказание за особо тяжкое преступление против интересов государственной власти, предусмотренное частью шестой статьи 290 УК РФ от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до 70-кратной суммы взятки, то есть в данном случае более 1,1 млрд рублей», — пишет «РБК Пермь». Ранее стало известно, что Уголькова задержали в июле 2023 года и отправили в СИЗО. Он признал, что получил взятку в размере 15,8 млн рублей от руководителя подрядной организации. После того как он пошел на сделку с прокуратурой, ему смягчили наказание. В июле 2024 года Уголькова освободили из-под ареста, оставив только подписку о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...