11 ноября 2024

В ХМАО увеличится число рейсов на Черное море

Авиакомпания Utair увеличит число рейсов из Сургута в Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ХМАО смогут чаще летать на Черноморское побережье
Жители ХМАО смогут чаще летать на Черноморское побережье Фото:

Авиакомпания Utair увеличивает рейсы из Сургута в Сочи до четырех раз в неделю. Самолеты будут летать по этому маршруту по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.

«С 18 ноября увеличится число рейсов в Сочи из Сургута до 4 раз в неделю — по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям», — сообщила пресс-служба Utair. Пассажиры будут находиться в полете пять часов.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair увеличит количество рейсов из Тюмени в города ХМАО. С января появятся прямые перелеты в Советский и Когалым.

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Авиакомпания Utair увеличивает рейсы из Сургута в Сочи до четырех раз в неделю. Самолеты будут летать по этому маршруту по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям. «С 18 ноября увеличится число рейсов в Сочи из Сургута до 4 раз в неделю — по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям», — сообщила пресс-служба Utair. Пассажиры будут находиться в полете пять часов. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair увеличит количество рейсов из Тюмени в города ХМАО. С января появятся прямые перелеты в Советский и Когалым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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