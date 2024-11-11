В ХМАО увеличится число рейсов на Черное море

Жители ХМАО смогут чаще летать на Черноморское побережье
Авиакомпания Utair увеличивает рейсы из Сургута в Сочи до четырех раз в неделю. Самолеты будут летать по этому маршруту по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.
«С 18 ноября увеличится число рейсов в Сочи из Сургута до 4 раз в неделю — по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям», — сообщила пресс-служба Utair. Пассажиры будут находиться в полете пять часов.
Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair увеличит количество рейсов из Тюмени в города ХМАО. С января появятся прямые перелеты в Советский и Когалым.
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