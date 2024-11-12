В Челябинске в третьем квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на специалистов в сфере строительства вырос на 44%. В среднем специалистам платят 87 тысяч 130 рублей в месяц. Самыми востребованными и оплачиваемыми стали бригадиры с заработком 112 тысяч 900 рублей в месяц, сообщили 12 ноября в пресс-службе «Авито Работа».
«Больше всего новых вакансий за год появилось в строительстве — спрос на специалистов вырос на 44%, а средние зарплаты для новых работников составили 87 тысяч 130 рублей в месяц за полный рабочий день. Самыми востребованными и оплачиваемыми стали бригадиры, спрос на них вырос на 47% за год, а соискатели на эту должность могут рассчитывать в среднем на 112 тысяч 889 рублей в месяц при полной занятости», — сообщили в пресс-службе.
Также на 40% за год увеличилась потребность в монтажниках. Кандидатам готовы платить в среднем 100 тысяч 736 рублей в месяц. На 29% вырос спрос на операторов и водителей спецтехники, их зарплаты в среднем составили 97 тысяч 272 рубля в месяц при полной занятости. Спрос на наладчиков вырос на 28%. Новым кандидатам в данной должности работодатели готовы платить 104 тысячи 225 рублей ежемесячно.
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