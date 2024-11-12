Пнувшего ребенка мужчину задержали в Челябинске

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Задержанный доставлен в городское управление МВД
Задержанный доставлен в городское управление МВД Фото:

Пнувшего ребенка в подъезде дома по улице Бейвеля 30-летнего мужчину задержали в Челябинске. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска установлен и задержан ранее не судимый 30-летний мужчина, который ударил ребёнка в подъезде дома по улице Бейвеля в Челябинске. Задержанный доставлен в городское управление МВД для установления всех обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале.

В одном из подъездов домов по улице Бейвеля в Челябинске мужчина сначала впечатал в стену чужого ребенка, потом поставил его на пол и пнул. Инцидент зафиксировали камеры наружного наблюдения. Предположительно, сын мужчины подрался с указанным ребенком, и отец решил так отомстить.

Возбуждены уголовные дела по части первой статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и пункту «а» части первой статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам). Об этом сообщили ранее в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета региона. Обстоятельства дела устанавливаются.

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Пнувшего ребенка в подъезде дома по улице Бейвеля 30-летнего мужчину задержали в Челябинске. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Сотрудниками отдела уголовного розыска установлен и задержан ранее не судимый 30-летний мужчина, который ударил ребёнка в подъезде дома по улице Бейвеля в Челябинске. Задержанный доставлен в городское управление МВД для установления всех обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале. В одном из подъездов домов по улице Бейвеля в Челябинске мужчина сначала впечатал в стену чужого ребенка, потом поставил его на пол и пнул. Инцидент зафиксировали камеры наружного наблюдения. Предположительно, сын мужчины подрался с указанным ребенком, и отец решил так отомстить. Возбуждены уголовные дела по части первой статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и пункту «а» части первой статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам). Об этом сообщили ранее в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета региона. Обстоятельства дела устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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