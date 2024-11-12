Пнувшего ребенка мужчину задержали в Челябинске

Пнувшего ребенка в подъезде дома по улице Бейвеля 30-летнего мужчину задержали в Челябинске. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Сотрудниками отдела уголовного розыска установлен и задержан ранее не судимый 30-летний мужчина, который ударил ребёнка в подъезде дома по улице Бейвеля в Челябинске. Задержанный доставлен в городское управление МВД для установления всех обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале.
В одном из подъездов домов по улице Бейвеля в Челябинске мужчина сначала впечатал в стену чужого ребенка, потом поставил его на пол и пнул. Инцидент зафиксировали камеры наружного наблюдения. Предположительно, сын мужчины подрался с указанным ребенком, и отец решил так отомстить.
Возбуждены уголовные дела по части первой статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и пункту «а» части первой статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам). Об этом сообщили ранее в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета региона. Обстоятельства дела устанавливаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!