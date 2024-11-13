В Екатеринбурге на улицах Гражданская, Кимовская и Среднеуральская за последнее полугодие минимум семь раз взламывали машины, разбив окно, и обворовывали их. Об этом сообщили пострадавшие водители.
«За последние полгода произошло минимум семь случаев, когда неизвестные разбивали окна и обворовывали автомобили разных марок, включая BMW, Cayenne и Mercedes. Жители возмущены бездействием полиции», — сообщает telegram-канал «Четвертый канал».
Машину одного из автовладельцев вскрыли и ограбили, не успев унести только покрышки, так как прохожий, заметивший инцидент, обратился за помощью к силовикам. Также канал подчеркивает, что водители сталкиваются не только с потерей ценных вещей, но и с дорогим ремонтом авто после грабежей.
Обновлено 07:19: «Заявления по данным фактам зарегистрированы в отделе полиции № 11 Железнодорожного района. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства, лиц, причастных к инцидентам, изучаются записи камер видеонаблюдения, проводится проверка», — сообщили URA.RU в отделе по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!