13 ноября 2024

В Екатеринбурге грабители массово крушат стекла машин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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За последнее полугодие машины взламывали минимум семь раз (архивное фото)
За последнее полугодие машины взламывали минимум семь раз (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улицах Гражданская, Кимовская и Среднеуральская за последнее полугодие минимум семь раз взламывали машины, разбив окно, и обворовывали их. Об этом сообщили пострадавшие водители.

«За последние полгода произошло минимум семь случаев, когда неизвестные разбивали окна и обворовывали автомобили разных марок, включая BMW, Cayenne и Mercedes. Жители возмущены бездействием полиции», — сообщает telegram-канал «Четвертый канал».

Машину одного из автовладельцев вскрыли и ограбили, не успев унести только покрышки, так как прохожий, заметивший инцидент, обратился за помощью к силовикам. Также канал подчеркивает, что водители сталкиваются не только с потерей ценных вещей, но и с дорогим ремонтом авто после грабежей.

Обновлено 07:19: «Заявления по данным фактам зарегистрированы в отделе полиции № 11 Железнодорожного района. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства, лиц, причастных к инцидентам, изучаются записи камер видеонаблюдения, проводится проверка», — сообщили URA.RU в отделе по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.

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В Екатеринбурге на улицах Гражданская, Кимовская и Среднеуральская за последнее полугодие минимум семь раз взламывали машины, разбив окно, и обворовывали их. Об этом сообщили пострадавшие водители. «За последние полгода произошло минимум семь случаев, когда неизвестные разбивали окна и обворовывали автомобили разных марок, включая BMW, Cayenne и Mercedes. Жители возмущены бездействием полиции», — сообщает telegram-канал «Четвертый канал». Машину одного из автовладельцев вскрыли и ограбили, не успев унести только покрышки, так как прохожий, заметивший инцидент, обратился за помощью к силовикам. Также канал подчеркивает, что водители сталкиваются не только с потерей ценных вещей, но и с дорогим ремонтом авто после грабежей. Обновлено 07:19: «Заявления по данным фактам зарегистрированы в отделе полиции № 11 Железнодорожного района. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства, лиц, причастных к инцидентам, изучаются записи камер видеонаблюдения, проводится проверка», — сообщили URA.RU в отделе по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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