Экс-директора челябинского «Лукойла» банкротят из-за долга продавцов топлива

Бывшего директора челябинского «Лукойла» Сергея Царненко налоговики банкротят из-за совокупного долга двух продавцов топлива. Как URA.RU сообщила советник госслужбы УФНС по региону Вероника Глобина, обязательства возникли в порядке субсидиарной ответственности.
«Задолженность образовалась на основании судебных актов о привлечении Сергея Царненко к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве двух компаний. Речь идет о ООО „Челябнефтьойл“ с долгом на сумму 85 297 677,88 рубля и о банкротстве ООО „АЗС Ойл“ на сумму 49 486 838,99 рубля», — уточнила URA.RU Глобина.
Общая сумма задолженности составила 134,78 млн рублей. При этом сам Царненко имеет положительное сальдо единого налогового счета.
Согласно данным открытых источников, обе фирмы ликвидированы: «Челябнефтьойл» из Челябинска — в ноябре 2023 года, «АЗС Ойл» из Каслей — в мае 2024 года. Конкурсный управляющий был один. Им выступала Евгения Барага. Учредителями являлись различные физлица. В «Челябнефтьойле» — Царненко и Алевтина Савченко, в «АЗС Ойле» — Сергей Гукк. Царненко, как и другие граждане, Николай Немтарев и Александр Сафонов, признаны судом контролирующими лицами должников. Получить комментарий Царненко не получилось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!