Глава Украины Владимир Зеленский выразил свое недовольство в связи с телефонным разговором между канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом России Владимиром Путиным. Украинский лидер считает, что такие действия могут принести пользу РФ.
«Звонок Олафа, на мой взгляд, — это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Понимаем все эти вызовы сейчас», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Он уточнил, Шольц предупреждал его о звонке Путину.
Украинский лидер выразил мнение, что несмотря на все проблемы, Украина не будет согласна на новые Минские соглашения. По его словам, данные инициативы будут полезны России.
В 2015 году на встрече в Минске лидеры Германии, Франции, Украины и России, действуя в рамках так называемой «нормандской четверки», подписали серию соглашений, известных как Минские соглашения, которые затем были подтверждены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН. Эти документы направлены на разрешение конфликта между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Владимир Зеленский неоднократно выражал свое несогласие с Минскими соглашениями, настаивая на приоритете украинских инициатив.
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