Зеленский разочаровался в Шольце из-за звонка Путину

Зеленский назвал звонок Шольца Путину вызовом для Киева
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Зеленский заявил, что Шольц предупреждал его о намерении позвонить Путину
Зеленский заявил, что Шольц предупреждал его о намерении позвонить Путину Фото:

Глава Украины Владимир Зеленский выразил свое недовольство в связи с телефонным разговором между канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом России Владимиром Путиным. Украинский лидер считает, что такие действия могут принести пользу РФ.

«Звонок Олафа, на мой взгляд, — это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Понимаем все эти вызовы сейчас», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Он уточнил, Шольц предупреждал его о звонке Путину.

Украинский лидер выразил мнение, что несмотря на все проблемы, Украина не будет согласна на новые Минские соглашения. По его словам, данные инициативы будут полезны России. 

В 2015 году на встрече в Минске лидеры Германии, Франции, Украины и России, действуя в рамках так называемой «нормандской четверки», подписали серию соглашений, известных как Минские соглашения, которые затем были подтверждены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН. Эти документы направлены на разрешение конфликта между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Владимир Зеленский неоднократно выражал свое несогласие с Минскими соглашениями, настаивая на приоритете украинских инициатив.

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Глава Украины Владимир Зеленский выразил свое недовольство в связи с телефонным разговором между канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом России Владимиром Путиным. Украинский лидер считает, что такие действия могут принести пользу РФ. «Звонок Олафа, на мой взгляд, — это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Понимаем все эти вызовы сейчас», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Он уточнил, Шольц предупреждал его о звонке Путину. Украинский лидер выразил мнение, что несмотря на все проблемы, Украина не будет согласна на новые Минские соглашения. По его словам, данные инициативы будут полезны России.  В 2015 году на встрече в Минске лидеры Германии, Франции, Украины и России, действуя в рамках так называемой «нормандской четверки», подписали серию соглашений, известных как Минские соглашения, которые затем были подтверждены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН. Эти документы направлены на разрешение конфликта между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Владимир Зеленский неоднократно выражал свое несогласие с Минскими соглашениями, настаивая на приоритете украинских инициатив.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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