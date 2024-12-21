Пермячка зарезала бывшего мужа в ходе ссоры

Пермячке выдвинули обвинения
Жительницу Перми обвиняют в убийстве бывшего мужа. Следователем следственного отдела по Дзержинскому району Перми 40-летней пермячке предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.
«Следствием установлено, что вечером 9 декабря 2024 года злоумышленница, находясь в своей квартире, в состоянии алкогольного опьянения нанесла удар ножом в грудь своему 41-летнему бывшему супругу. Он скончался на месте», — говорится в сообщении ведомства.
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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