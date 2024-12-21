21 декабря 2024

Пермячка зарезала бывшего мужа в ходе ссоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермячке выдвинули обвинения
Пермячке выдвинули обвинения Фото:

Жительницу Перми обвиняют в убийстве бывшего мужа. Следователем следственного отдела по Дзержинскому району Перми 40-летней пермячке предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

«Следствием установлено, что вечером 9 декабря 2024 года злоумышленница, находясь в своей квартире, в состоянии алкогольного опьянения нанесла удар ножом в грудь своему 41-летнему бывшему супругу. Он скончался на месте», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Жительницу Перми обвиняют в убийстве бывшего мужа. Следователем следственного отдела по Дзержинскому району Перми 40-летней пермячке предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю. «Следствием установлено, что вечером 9 декабря 2024 года злоумышленница, находясь в своей квартире, в состоянии алкогольного опьянения нанесла удар ножом в грудь своему 41-летнему бывшему супругу. Он скончался на месте», — говорится в сообщении ведомства. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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