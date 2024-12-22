Приостановлены торги на проектирование места отдыха у Мотовилихинского пруда

УФАС Пермского края заблокировала определение подрядчика в закупке на проект по благоустройству территории у Мотовилихинского пруда. Такое решение приняли в результате внеплановой камеральной проверки, пишет газета Business Class.
«На конкурс была подана жалоба от ООО „ПСК КамаМост“. Компания сослалась на городские правила благоустройства, которые не предусматривают строительства капитальных объектов при обустройстве объекта озеленения», — сообщает издание.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что власти Перми ищут подрядчика для проектно-изыскательских работ по обустройству территории у Мотовилихинского пруда. Работы оценили в 14,9 млн рублей. В проекте необходимо было предусмотреть озеленение, обустройство места отдыха у воды, установку малых архитектурных форм, спортивных площадок и пунктов проката.
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