Бастрыкин разнес начальника свердловского СК

Глава СКР Александр Бастрыкин раскритиковал работу исполняющего обязанности руководителя следственного управления по Свердловской области Константина Мирошниченко в ходе совещания с начальниками региональных ведомств. Об этом рассказали в пресс-службе СКР.
«Председатель СК России раскритиковал работу и. о. руководителя СУ по Свердловской области Константина Мирошниченко в части сроков и качества проверок по сообщениям о преступлениях. Отметив также отсутствие должной реакции на неоднократные обращения жителей Екатеринбурга о принудительном выселении из единственного жилья», — следует из сообщения.
На совещании были заслушаны руководители, допустившие «упущения в работе», которые привели к необоснованному затягиванию сроков предварительного следствия. В этот список попали еще четыре руководителя из Новосибирской, Смоленской, Волгоградской областей и ХМАО.
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