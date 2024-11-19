Бастрыкин разнес начальника свердловского СК

Бастрыкин раскритиковал работу начальника свердловского СКР Мирошниченко
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Бастрыкин заслушал доклады пяти руководителей региональных ведомств Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин раскритиковал работу исполняющего обязанности руководителя следственного управления по Свердловской области Константина Мирошниченко в ходе совещания с начальниками региональных ведомств. Об этом рассказали в пресс-службе СКР.

«Председатель СК России раскритиковал работу и. о. руководителя СУ по Свердловской области Константина Мирошниченко в части сроков и качества проверок по сообщениям о преступлениях. Отметив также отсутствие должной реакции на неоднократные обращения жителей Екатеринбурга о принудительном выселении из единственного жилья», — следует из сообщения.

На совещании были заслушаны руководители, допустившие «упущения в работе», которые привели к необоснованному затягиванию сроков предварительного следствия. В этот список попали еще четыре руководителя из Новосибирской, Смоленской, Волгоградской областей и ХМАО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава СКР Александр Бастрыкин раскритиковал работу исполняющего обязанности руководителя следственного управления по Свердловской области Константина Мирошниченко в ходе совещания с начальниками региональных ведомств. Об этом рассказали в пресс-службе СКР. «Председатель СК России раскритиковал работу и. о. руководителя СУ по Свердловской области Константина Мирошниченко в части сроков и качества проверок по сообщениям о преступлениях. Отметив также отсутствие должной реакции на неоднократные обращения жителей Екатеринбурга о принудительном выселении из единственного жилья», — следует из сообщения. На совещании были заслушаны руководители, допустившие «упущения в работе», которые привели к необоснованному затягиванию сроков предварительного следствия. В этот список попали еще четыре руководителя из Новосибирской, Смоленской, Волгоградской областей и ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...