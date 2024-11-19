Бастрыкин разнес начальника свердловского СК

Бастрыкин раскритиковал работу начальника свердловского СКР Мирошниченко

19 ноября 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Бастрыкин заслушал доклады пяти руководителей региональных ведомств Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава СКР Александр Бастрыкин раскритиковал работу исполняющего обязанности руководителя следственного управления по Свердловской области Константина Мирошниченко в ходе совещания с начальниками региональных ведомств. Об этом рассказали в пресс-службе СКР. «Председатель СК России раскритиковал работу и. о. руководителя СУ по Свердловской области Константина Мирошниченко в части сроков и качества проверок по сообщениям о преступлениях. Отметив также отсутствие должной реакции на неоднократные обращения жителей Екатеринбурга о принудительном выселении из единственного жилья», — следует из сообщения. На совещании были заслушаны руководители, допустившие «упущения в работе», которые привели к необоснованному затягиванию сроков предварительного следствия. В этот список попали еще четыре руководителя из Новосибирской, Смоленской, Волгоградской областей и ХМАО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СКР Александр Бастрыкин раскритиковал работу исполняющего обязанности руководителя следственного управления по Свердловской области Константина Мирошниченко в ходе совещания с начальниками региональных ведомств. Об этом рассказали в пресс-службе СКР. «Председатель СК России раскритиковал работу и. о. руководителя СУ по Свердловской области Константина Мирошниченко в части сроков и качества проверок по сообщениям о преступлениях. Отметив также отсутствие должной реакции на неоднократные обращения жителей Екатеринбурга о принудительном выселении из единственного жилья», — следует из сообщения. На совещании были заслушаны руководители, допустившие «упущения в работе», которые привели к необоснованному затягиванию сроков предварительного следствия. В этот список попали еще четыре руководителя из Новосибирской, Смоленской, Волгоградской областей и ХМАО.