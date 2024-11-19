Свердловчанину, изнасиловавшему гостя в кафе шваброй, уменьшили наказание

19 ноября 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Иван Бугаенко проведет в колонии на два месяца меньше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловский облсуд снизил срок наказания жителю Новоуральска Ивану Бугаенко, который осужден за изнасилование шваброй гостя в кафе «Ромашка». Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «По итогам апелляционного рассмотрения наказание Бугаенко снижено на два месяца. В колонии общего режима ему предстоит провести шесть лет и один месяц. Приговор вступил в законную силу», — сообщили в облсуде. Инцидент, после которого его задержали, произошел 7 октября 2023 года в Новоуральске. Однако известно о нем стало лишь через неделю, когда видео с издевательствами разлетелось по соцсетям. На кадрах Бугаенко насиловал шваброй гостя и ругался на него. После этого он попытался скрыться, но позже сам сдался полиции. 27 августа 2024-го суд приговорил его к колонии. Также Бугаенко обязан выплатить 700 тысяч рублей потерпевшему в качестве компенсации морального вреда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский облсуд снизил срок наказания жителю Новоуральска Ивану Бугаенко, который осужден за изнасилование шваброй гостя в кафе «Ромашка». Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «По итогам апелляционного рассмотрения наказание Бугаенко снижено на два месяца. В колонии общего режима ему предстоит провести шесть лет и один месяц. Приговор вступил в законную силу», — сообщили в облсуде. Инцидент, после которого его задержали, произошел 7 октября 2023 года в Новоуральске. Однако известно о нем стало лишь через неделю, когда видео с издевательствами разлетелось по соцсетям. На кадрах Бугаенко насиловал шваброй гостя и ругался на него. После этого он попытался скрыться, но позже сам сдался полиции. 27 августа 2024-го суд приговорил его к колонии. Также Бугаенко обязан выплатить 700 тысяч рублей потерпевшему в качестве компенсации морального вреда.