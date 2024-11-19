Свердловчанину, изнасиловавшему гостя в кафе шваброй, уменьшили наказание

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, приговор, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, преступление, молоток судьи, судейский молоток
Иван Бугаенко проведет в колонии на два месяца меньше Фото:

Свердловский облсуд снизил срок наказания жителю Новоуральска Ивану Бугаенко, который осужден за изнасилование шваброй гостя в кафе «Ромашка». Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

«По итогам апелляционного рассмотрения наказание Бугаенко снижено на два месяца. В колонии общего режима ему предстоит провести шесть лет и один месяц. Приговор вступил в законную силу», — сообщили в облсуде.

Инцидент, после которого его задержали, произошел 7 октября 2023 года в Новоуральске. Однако известно о нем стало лишь через неделю, когда видео с издевательствами разлетелось по соцсетям. На кадрах Бугаенко насиловал шваброй гостя и ругался на него. После этого он попытался скрыться, но позже сам сдался полиции. 27 августа 2024-го суд приговорил его к колонии. Также Бугаенко обязан выплатить 700 тысяч рублей потерпевшему в качестве компенсации морального вреда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский облсуд снизил срок наказания жителю Новоуральска Ивану Бугаенко, который осужден за изнасилование шваброй гостя в кафе «Ромашка». Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «По итогам апелляционного рассмотрения наказание Бугаенко снижено на два месяца. В колонии общего режима ему предстоит провести шесть лет и один месяц. Приговор вступил в законную силу», — сообщили в облсуде. Инцидент, после которого его задержали, произошел 7 октября 2023 года в Новоуральске. Однако известно о нем стало лишь через неделю, когда видео с издевательствами разлетелось по соцсетям. На кадрах Бугаенко насиловал шваброй гостя и ругался на него. После этого он попытался скрыться, но позже сам сдался полиции. 27 августа 2024-го суд приговорил его к колонии. Также Бугаенко обязан выплатить 700 тысяч рублей потерпевшему в качестве компенсации морального вреда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...