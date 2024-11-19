«Чувствуем себя изолированными»: сотни екатеринбуржцев два месяца сидят без воды

Два дома на Сибирском тракте в Екатеринбурге остались без воды

19 ноября 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

Вода отсутствует уже два месяца (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На протяжении последних двух месяцев жители домов №105 и №107 по адресу Сибирский тракт, 9 км в Екатеринбурге столкнулись с серьезной проблемой — отсутствием водоснабжения. По словам владельцев квартир, в будние дни подача воды прекращается в вечернее время и возобновляется только к 11 утра следующего дня. Несмотря на многочисленные обращения в вышестоящие инстанции с просьбой проверить поставщика услуг, ситуация не изменилась. О проблеме URA.RU рассказала одна из местных жительниц. «В течение двух месяцев, когда жители нашего района возвращаются с работы, они сталкиваются с одной и той же проблемой — отсутствием воды. Ни помыться, ни еду приговорить. Чувствуем себя изолированными, отрезанными от цивилизации», — посетовала собеседница агентства. По словам молодой мамы, ситуация с отсутствием воды по выходным становится особенно критичной для семей с детьми. «Банальные гигиенические процедуры превращаются в настоящий ад. Несмотря на множество обращений в управляющую компанию, проблема не решается. В самом начале были слухи о том, что кто-то якобы врезался в местную скважину, что стало причиной нехватки давления, но позже эти предположения были опровергнуты», — отметила горожанка. URA.RU направило официальный запрос в управляющую компанию «Пионер». Ответ на момент публикации материала не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На протяжении последних двух месяцев жители домов №105 и №107 по адресу Сибирский тракт, 9 км в Екатеринбурге столкнулись с серьезной проблемой — отсутствием водоснабжения. По словам владельцев квартир, в будние дни подача воды прекращается в вечернее время и возобновляется только к 11 утра следующего дня. Несмотря на многочисленные обращения в вышестоящие инстанции с просьбой проверить поставщика услуг, ситуация не изменилась. О проблеме URA.RU рассказала одна из местных жительниц. «В течение двух месяцев, когда жители нашего района возвращаются с работы, они сталкиваются с одной и той же проблемой — отсутствием воды. Ни помыться, ни еду приговорить. Чувствуем себя изолированными, отрезанными от цивилизации», — посетовала собеседница агентства. По словам молодой мамы, ситуация с отсутствием воды по выходным становится особенно критичной для семей с детьми. «Банальные гигиенические процедуры превращаются в настоящий ад. Несмотря на множество обращений в управляющую компанию, проблема не решается. В самом начале были слухи о том, что кто-то якобы врезался в местную скважину, что стало причиной нехватки давления, но позже эти предположения были опровергнуты», — отметила горожанка. URA.RU направило официальный запрос в управляющую компанию «Пионер». Ответ на момент публикации материала не поступил.