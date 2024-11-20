Главой пермской территории станет воспитанник мэра-старожила

Пермские власти поддержат врио главы Сивы Чурсова на конкурсе
© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Кабанов подготовил себе сменщика
Юрий Кабанов подготовил себе сменщика Фото:

Занимающий пост и.о . главы Сивинского округа Пермского края Алексей Чурсов является основным претендентом на пост мэра в территории на предстоящем конкурсе. Источники URA.RU в политэлитах говорят, что его поддерживает внутрипол. Чурсов является воспитанником возглавлявшего Сиву почти 25 лет Юрия Кабанова.

«Ставка будет сделана на Алексея Чурсова. Он лет десять уже работал в команде Кабанова, тот его готовил себе в преемники. Член его команды», — отметили собеседники.

Юрий Кабанов возглавлял Сиву с 2000 года. В конце октября он ушел в отставку по состоянию здоровья. И.о . главы стал Алексей Чурсов, ранее занимавший пост вице-мэра, начальника отдела развития инфраструктуры. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не был получен. Конкурс по отбору мэра пока не объявлен.

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Занимающий пост и.о . главы Сивинского округа Пермского края Алексей Чурсов является основным претендентом на пост мэра в территории на предстоящем конкурсе. Источники URA.RU в политэлитах говорят, что его поддерживает внутрипол. Чурсов является воспитанником возглавлявшего Сиву почти 25 лет Юрия Кабанова. «Ставка будет сделана на Алексея Чурсова. Он лет десять уже работал в команде Кабанова, тот его готовил себе в преемники. Член его команды», — отметили собеседники. Юрий Кабанов возглавлял Сиву с 2000 года. В конце октября он ушел в отставку по состоянию здоровья. И.о . главы стал Алексей Чурсов, ранее занимавший пост вице-мэра, начальника отдела развития инфраструктуры. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не был получен. Конкурс по отбору мэра пока не объявлен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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