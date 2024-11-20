Авиаперевозчик Минобороны требует с УЗГА более полумиллиарда рублей

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Чешский самолет на УЗГА. ЕКатеринбург, крыло самолета, хвост самолета
УЗГА задолжал 550,8 млн рублей Фото:

Авиаперевозчик «Государственная авиакомпания „224-й летный отряд“» («дочка» Минобороны, занимается перевозками в интересах госструктур) подал иск к Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА) с требованием возместить задолженность в размере 550,8 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Москвы.

«Заявление было оставлено без движения, заявитель устранил допущенные нарушения, в связи с чем, на основании статей 133-135, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил: принять исковое заявление и возбудить производство по делу», — следует из документации. Подробности дела не уточняются. Предварительное судебное заседание назначено на 10 января 2025 года.

Государственная авиакомпания «224-й летный отряд», помимо обеспечения перевозок в интересах госструктур, выполняет нерегулярные грузовые коммерческие перевозки в России и за рубежом. Компания полностью принадлежит Минобороны. Ее руководителем выступает Владимир Михейчик.

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Авиаперевозчик «Государственная авиакомпания „224-й летный отряд“» («дочка» Минобороны, занимается перевозками в интересах госструктур) подал иск к Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА) с требованием возместить задолженность в размере 550,8 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Москвы. «Заявление было оставлено без движения, заявитель устранил допущенные нарушения, в связи с чем, на основании статей 133-135, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил: принять исковое заявление и возбудить производство по делу», — следует из документации. Подробности дела не уточняются. Предварительное судебное заседание назначено на 10 января 2025 года. Государственная авиакомпания «224-й летный отряд», помимо обеспечения перевозок в интересах госструктур, выполняет нерегулярные грузовые коммерческие перевозки в России и за рубежом. Компания полностью принадлежит Минобороны. Ее руководителем выступает Владимир Михейчик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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