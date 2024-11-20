Авиаперевозчик Минобороны требует с УЗГА более полумиллиарда рублей

20 ноября 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

УЗГА задолжал 550,8 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиаперевозчик «Государственная авиакомпания „224-й летный отряд“» («дочка» Минобороны, занимается перевозками в интересах госструктур) подал иск к Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА) с требованием возместить задолженность в размере 550,8 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Москвы. «Заявление было оставлено без движения, заявитель устранил допущенные нарушения, в связи с чем, на основании статей 133-135, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил: принять исковое заявление и возбудить производство по делу», — следует из документации. Подробности дела не уточняются. Предварительное судебное заседание назначено на 10 января 2025 года. Государственная авиакомпания «224-й летный отряд», помимо обеспечения перевозок в интересах госструктур, выполняет нерегулярные грузовые коммерческие перевозки в России и за рубежом. Компания полностью принадлежит Минобороны. Ее руководителем выступает Владимир Михейчик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиаперевозчик «Государственная авиакомпания „224-й летный отряд“» («дочка» Минобороны, занимается перевозками в интересах госструктур) подал иск к Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА) с требованием возместить задолженность в размере 550,8 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Москвы. «Заявление было оставлено без движения, заявитель устранил допущенные нарушения, в связи с чем, на основании статей 133-135, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил: принять исковое заявление и возбудить производство по делу», — следует из документации. Подробности дела не уточняются. Предварительное судебное заседание назначено на 10 января 2025 года. Государственная авиакомпания «224-й летный отряд», помимо обеспечения перевозок в интересах госструктур, выполняет нерегулярные грузовые коммерческие перевозки в России и за рубежом. Компания полностью принадлежит Минобороны. Ее руководителем выступает Владимир Михейчик.