Новый мэр Челябинска оценил перспективы недостроя экс-губернатора

21 ноября 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Конгресс-холл больше четырех лет стоит в центре Челябинска недостроем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новый мэр Челябинска Алексей Лошкин высказался по теме недостроенного конгресс-холла экс-губернатора Бориса Дубровского, который должны были возвести к саммиту ШОС и БРИКС в центре Челябинска. Об этом он заявил на встрече с журналистами в мэрии 21 ноября. «Вопрос завершения строительства конгресс-холла стоит на контроле, есть разные предложения по вариантам его переустройства. В таком виде он оставаться не должен. Этот вопрос решается в правительстве региона. Как житель Челябинска, я бы хотел также видеть единое благоустроенное пространство», — отметил Лошкин. Конгресс-холл под условным названием «Крылья» на реке Миасс в Челябинске начинали строить для саммитов ШОС и БРИКС, которые должны были состояться в 2020 году. Работы вела компания «Монтажник», принадлежащая семье экс-губернатора Бориса Дубровского. Саммиты отменили из-за пандемии коронавируса, но еще до отмены строительство «Крыльев» было остановлено. «Монтажник», сам Борис Дубровский и его сын Александр признаны банкротами. Дубровский-старший находится за границей, его представители со СМИ не общаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый мэр Челябинска Алексей Лошкин высказался по теме недостроенного конгресс-холла экс-губернатора Бориса Дубровского, который должны были возвести к саммиту ШОС и БРИКС в центре Челябинска. Об этом он заявил на встрече с журналистами в мэрии 21 ноября. «Вопрос завершения строительства конгресс-холла стоит на контроле, есть разные предложения по вариантам его переустройства. В таком виде он оставаться не должен. Этот вопрос решается в правительстве региона. Как житель Челябинска, я бы хотел также видеть единое благоустроенное пространство», — отметил Лошкин. Конгресс-холл под условным названием «Крылья» на реке Миасс в Челябинске начинали строить для саммитов ШОС и БРИКС, которые должны были состояться в 2020 году. Работы вела компания «Монтажник», принадлежащая семье экс-губернатора Бориса Дубровского. Саммиты отменили из-за пандемии коронавируса, но еще до отмены строительство «Крыльев» было остановлено. «Монтажник», сам Борис Дубровский и его сын Александр признаны банкротами. Дубровский-старший находится за границей, его представители со СМИ не общаются.