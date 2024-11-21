Американский Минфин внес в санкционный список две пермские компании

Минфин США наложил санкции на пермский банк
США ввели санкции против пермской финансовой компании «Регистратор Интрако» и местного банка «Урал ФД». Обновленный перечень опубликован на сайте американского Минфина.
«Введены ограничения против пермских компаний — АО КБ „Урал ФД“ и АО „Регистратор Интрако“», — написано на сайте ведомства. США обновили санкционные списки 21 ноября.
Всего в перечне — более 50 российских банков с международными связями и порядка 40 регистраторов ценных бумаг, а также 15 чиновников. URA.RU уже писало, что в числе прочих под ограничения попал Газпромбанк.
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