Американский Минфин внес в санкционный список две пермские компании

Банк «Урал ФД» и пермская компания «Регистратор Интрако» попали под санкции США
© Служба новостей «URA.RU»
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Минфин США наложил санкции на пермский банк
Минфин США наложил санкции на пермский банк Фото:

США ввели санкции против пермской финансовой компании «Регистратор Интрако» и местного банка «Урал ФД». Обновленный перечень опубликован на сайте американского Минфина.

«Введены ограничения против пермских компаний — АО КБ „Урал ФД“ и АО „Регистратор Интрако“», — написано на сайте ведомства. США обновили санкционные списки 21 ноября.

Всего в перечне — более 50 российских банков с международными связями и порядка 40 регистраторов ценных бумаг, а также 15 чиновников. URA.RU уже писало, что в числе прочих под ограничения попал Газпромбанк.

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США ввели санкции против пермской финансовой компании «Регистратор Интрако» и местного банка «Урал ФД». Обновленный перечень опубликован на сайте американского Минфина. «Введены ограничения против пермских компаний — АО КБ „Урал ФД“ и АО „Регистратор Интрако“», — написано на сайте ведомства. США обновили санкционные списки 21 ноября. Всего в перечне — более 50 российских банков с международными связями и порядка 40 регистраторов ценных бумаг, а также 15 чиновников. URA.RU уже писало, что в числе прочих под ограничения попал Газпромбанк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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