«Силенок не хватило »: главный тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Трактора»

Наставники «Трактора» и ЦСКА подвели итоги матча в Челябинске
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Вратарь ЦСКА Иван Федотов. Магнитогорск, цска, вратарь, хоккей, федотов иван
«Трактор» второй раз в сезоне обыграл московский ЦСКА Фото:

Московскому ЦСКА «не хватило силенок», чтобы в сегодняшнем матче в Челябинске обыграть ХК «Трактор» во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).Об этом сообщил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.

«„Трактор“ был четче в реализации. Могли зацепить матч, но в концовке силенок не хватило», — признался Воробьев. По его словам, первый период был для команды хорошим, но на третий ЦСКА «точно не хватило».

Наставник московской команды также отметил, что до этого у ЦСКА были нелегкие матчи. А «Трактор» отдыхал и был посвежее.

«Матч был очень быстрым. Нужно было бороться за каждый дюйм, за каждый сантиметр площадки. И мы в этих единоборствах преуспевали», — отметил тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Гру добавил, что ему понравилась игра команды в защите. Он назвал победу важной как для «Трактора», так и болельщиков. Челябинский ХК «Трактор» второй раз в сезоне обыграл московский ЦСКА. Матч закончился со счетом 5:2

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Московскому ЦСКА «не хватило силенок», чтобы в сегодняшнем матче в Челябинске обыграть ХК «Трактор» во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).Об этом сообщил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА Илья Воробьев. «„Трактор“ был четче в реализации. Могли зацепить матч, но в концовке силенок не хватило», — признался Воробьев. По его словам, первый период был для команды хорошим, но на третий ЦСКА «точно не хватило». Наставник московской команды также отметил, что до этого у ЦСКА были нелегкие матчи. А «Трактор» отдыхал и был посвежее. «Матч был очень быстрым. Нужно было бороться за каждый дюйм, за каждый сантиметр площадки. И мы в этих единоборствах преуспевали», — отметил тренер «Трактора» Бенуа Гру. Гру добавил, что ему понравилась игра команды в защите. Он назвал победу важной как для «Трактора», так и болельщиков. Челябинский ХК «Трактор» второй раз в сезоне обыграл московский ЦСКА. Матч закончился со счетом 5:2
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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