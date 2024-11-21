«Силенок не хватило »: главный тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Трактора»

Наставники «Трактора» и ЦСКА подвели итоги матча в Челябинске

21 ноября 2024 в 23:18 Размер текста - 17 +

«Трактор» второй раз в сезоне обыграл московский ЦСКА Фото: Илья Московец © URA.RU Московскому ЦСКА «не хватило силенок», чтобы в сегодняшнем матче в Челябинске обыграть ХК «Трактор» во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).Об этом сообщил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА Илья Воробьев. «„Трактор“ был четче в реализации. Могли зацепить матч, но в концовке силенок не хватило», — признался Воробьев. По его словам, первый период был для команды хорошим, но на третий ЦСКА «точно не хватило». Наставник московской команды также отметил, что до этого у ЦСКА были нелегкие матчи. А «Трактор» отдыхал и был посвежее. «Матч был очень быстрым. Нужно было бороться за каждый дюйм, за каждый сантиметр площадки. И мы в этих единоборствах преуспевали», — отметил тренер «Трактора» Бенуа Гру. Гру добавил, что ему понравилась игра команды в защите. Он назвал победу важной как для «Трактора», так и болельщиков. Челябинский ХК «Трактор» второй раз в сезоне обыграл московский ЦСКА. Матч закончился со счетом 5:2 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Московскому ЦСКА «не хватило силенок», чтобы в сегодняшнем матче в Челябинске обыграть ХК «Трактор» во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).Об этом сообщил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА Илья Воробьев. «„Трактор“ был четче в реализации. Могли зацепить матч, но в концовке силенок не хватило», — признался Воробьев. По его словам, первый период был для команды хорошим, но на третий ЦСКА «точно не хватило». Наставник московской команды также отметил, что до этого у ЦСКА были нелегкие матчи. А «Трактор» отдыхал и был посвежее. «Матч был очень быстрым. Нужно было бороться за каждый дюйм, за каждый сантиметр площадки. И мы в этих единоборствах преуспевали», — отметил тренер «Трактора» Бенуа Гру. Гру добавил, что ему понравилась игра команды в защите. Он назвал победу важной как для «Трактора», так и болельщиков. Челябинский ХК «Трактор» второй раз в сезоне обыграл московский ЦСКА. Матч закончился со счетом 5:2