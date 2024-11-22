Минобороны РФ: за неделю уничтожены пять ракет ATACMS и две ракеты Storm Shadow

За прошедшую неделю ВС РФ сбили пять американских ракет ATACMS и две британские крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«За неделю сбиты пять оперативно-тактических ракет ATACMS и две крылатые ракеты Storm Shadow», — говорится в сообщении Минобороны. В ответ на это российские войска осуществили 30 групповых ударов, в том числе ракетой «Кинжал». Целями стали объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил, что Россия уже ответила на удары Украины дальнобойными ракетами Storm Shadow и ATACMS. Российская ПВО успешно сбивает данный вид вооружений. В связи с этим Чепа отметил, что тактика России изменится: теперь удары будут наноситься не только по военным, но и по инфраструктурным объектам ВСУ, передает Pravda.Ru.
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