Челябинский клуб «Трактор» вышел на рынок батареек

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» начал выпускать фирменные батарейки. Сообщение об этом 26 ноября появилось в официальном telegram-канале клуба.
«Зарядись энергией „Трактора“. Алкалиновые батарейки — еще больше энергии», — сообщается в опубликованном ролике.
Батарейки с символикой клуба выпускаются в двух форматах — «пальчиковом» (АА) и «мизинчиковом» (ААА). В команде уверены, что эти источники питания смогут зарядить электронные устройства болельщиков на победу. Помимо батареек, клуб выпускает брендированные сувениры, одежду, рюкзаки, шайбы, средства гигиены, аксессуары и мороженое.
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