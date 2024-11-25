25 ноября 2024

Челябинский клуб «Трактор» вышел на рынок батареек

© Служба новостей «URA.RU»
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Кроме батареек, «Трактор» выпускает мороженое
Кроме батареек, «Трактор» выпускает мороженое Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» начал выпускать фирменные батарейки. Сообщение об этом 26 ноября появилось в официальном telegram-канале клуба.

«Зарядись энергией „Трактора“. Алкалиновые батарейки — еще больше энергии», — сообщается в опубликованном ролике.

Батарейки с символикой клуба выпускаются в двух форматах — «пальчиковом» (АА) и «мизинчиковом» (ААА). В команде уверены, что эти источники питания смогут зарядить электронные устройства болельщиков на победу. Помимо батареек, клуб выпускает брендированные сувениры, одежду, рюкзаки, шайбы, средства гигиены, аксессуары и мороженое.

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» начал выпускать фирменные батарейки. Сообщение об этом 26 ноября появилось в официальном telegram-канале клуба. «Зарядись энергией „Трактора“. Алкалиновые батарейки — еще больше энергии», — сообщается в опубликованном ролике. Батарейки с символикой клуба выпускаются в двух форматах — «пальчиковом» (АА) и «мизинчиковом» (ААА). В команде уверены, что эти источники питания смогут зарядить электронные устройства болельщиков на победу. Помимо батареек, клуб выпускает брендированные сувениры, одежду, рюкзаки, шайбы, средства гигиены, аксессуары и мороженое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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