Обвиненный в превышении полномочий свердловский вице-мэр признал вину. Фото

Обвиненный в превышении полномочий вице-мэр Дегтярска Ильин признал вину

29 ноября 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Андрей Ильиных якобы подписал документы о приемке работ, которые не были закончены Фото: Илья Московец © URA.RU Заместитель главы Дегтярска (Свердловская область) Андрей Ильин, которого обвинили в превышении должностных полномочий, признал вину. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Первоуральского городского суда, где чиновнику избрали меру пресечения. Ильин написал явку с повинной и заявил, что сотрудничает со следствием, и попросил его отпустить под домашний арест. У него на иждивении находятся трое детей. Однако суд отправил его под стражу до 25 января 2025 года. По версии следствия, Ильин подписал акты о завершении ремонтных работ водопровода в Дегтярске, хотя фактически работы не были выполнены. Ущерб, который он причинил округу, оценили в 30 млн рублей. Ранее источник URA.RU также заявлял о том, что Ильин мог получить крупную взятку, однако обвинение ему предъявлено лишь по статье о превышении полномочий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель главы Дегтярска (Свердловская область) Андрей Ильин, которого обвинили в превышении должностных полномочий, признал вину. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Первоуральского городского суда, где чиновнику избрали меру пресечения. Ильин написал явку с повинной и заявил, что сотрудничает со следствием, и попросил его отпустить под домашний арест. У него на иждивении находятся трое детей. Однако суд отправил его под стражу до 25 января 2025 года. По версии следствия, Ильин подписал акты о завершении ремонтных работ водопровода в Дегтярске, хотя фактически работы не были выполнены. Ущерб, который он причинил округу, оценили в 30 млн рублей. Ранее источник URA.RU также заявлял о том, что Ильин мог получить крупную взятку, однако обвинение ему предъявлено лишь по статье о превышении полномочий.