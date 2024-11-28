28 ноября 2024

Обвиненный в превышении полномочий свердловский вице-мэр признал вину. Фото

Обвиненный в превышении полномочий вице-мэр Дегтярска Ильин признал вину
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над сотрудниками «ГАЗЭКС» в Нижнем Тагиле., оглашение приговора, арест, суд, мера пресечения, полицейский, лишение свободы, конвой, судебное заседание
Андрей Ильиных якобы подписал документы о приемке работ, которые не были закончены Фото:

Заместитель главы Дегтярска (Свердловская область) Андрей Ильин, которого обвинили в превышении должностных полномочий, признал вину. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Первоуральского городского суда, где чиновнику избрали меру пресечения.

Ильин написал явку с повинной и заявил, что сотрудничает со следствием, и попросил его отпустить под домашний арест. У него на иждивении находятся трое детей. Однако суд отправил его под стражу до 25 января 2025 года.

По версии следствия, Ильин подписал акты о завершении ремонтных работ водопровода в Дегтярске, хотя фактически работы не были выполнены. Ущерб, который он причинил округу, оценили в 30 млн рублей. Ранее источник URA.RU также заявлял о том, что Ильин мог получить крупную взятку, однако обвинение ему предъявлено лишь по статье о превышении полномочий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель главы Дегтярска (Свердловская область) Андрей Ильин, которого обвинили в превышении должностных полномочий, признал вину. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Первоуральского городского суда, где чиновнику избрали меру пресечения. Ильин написал явку с повинной и заявил, что сотрудничает со следствием, и попросил его отпустить под домашний арест. У него на иждивении находятся трое детей. Однако суд отправил его под стражу до 25 января 2025 года. По версии следствия, Ильин подписал акты о завершении ремонтных работ водопровода в Дегтярске, хотя фактически работы не были выполнены. Ущерб, который он причинил округу, оценили в 30 млн рублей. Ранее источник URA.RU также заявлял о том, что Ильин мог получить крупную взятку, однако обвинение ему предъявлено лишь по статье о превышении полномочий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...