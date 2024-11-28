Заместитель главы Дегтярска (Свердловская область) Андрей Ильин, которого обвинили в превышении должностных полномочий, признал вину. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Первоуральского городского суда, где чиновнику избрали меру пресечения.
Ильин написал явку с повинной и заявил, что сотрудничает со следствием, и попросил его отпустить под домашний арест. У него на иждивении находятся трое детей. Однако суд отправил его под стражу до 25 января 2025 года.
По версии следствия, Ильин подписал акты о завершении ремонтных работ водопровода в Дегтярске, хотя фактически работы не были выполнены. Ущерб, который он причинил округу, оценили в 30 млн рублей. Ранее источник URA.RU также заявлял о том, что Ильин мог получить крупную взятку, однако обвинение ему предъявлено лишь по статье о превышении полномочий.
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