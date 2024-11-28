28 ноября 2024

Свердловский омбудсмен Мерзлякова призвала не искать родных на СВО через юристов

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Открытие операционных залов в онкологическом диспансере. Екатеринбург, мерзлякова татьяна
Татьяна Мерзлякова предостерегла родных военнопленных от мошенников Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Нельзя верить юристам и шантажистам, которые за деньги обещают достать из плена ВСУ участников спецоперации РФ на Украине. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Никому не платите: ни нотариусам, ни психологам, избегайте юристов, которые обещают через суд вытащить человека из плена. Эти люди не помогут. Не верьте словам шантажистов, которые за деньги обещают выпустить ваших близких», — сказала омбудсмен в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе».

Мерзлякова также поделилась, что за девять месяцев 2024 года из украинского плена домой вернулись 26 военнослужащих из Свердловской области. Часть из них являются срочниками, которых отправили служить в Курскую область.

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Нельзя верить юристам и шантажистам, которые за деньги обещают достать из плена ВСУ участников спецоперации РФ на Украине. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Никому не платите: ни нотариусам, ни психологам, избегайте юристов, которые обещают через суд вытащить человека из плена. Эти люди не помогут. Не верьте словам шантажистов, которые за деньги обещают выпустить ваших близких», — сказала омбудсмен в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе». Мерзлякова также поделилась, что за девять месяцев 2024 года из украинского плена домой вернулись 26 военнослужащих из Свердловской области. Часть из них являются срочниками, которых отправили служить в Курскую область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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