Свердловский омбудсмен Мерзлякова призвала не искать родных на СВО через юристов

29 ноября 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Татьяна Мерзлякова предостерегла родных военнопленных от мошенников Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нельзя верить юристам и шантажистам, которые за деньги обещают достать из плена ВСУ участников спецоперации РФ на Украине. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Никому не платите: ни нотариусам, ни психологам, избегайте юристов, которые обещают через суд вытащить человека из плена. Эти люди не помогут. Не верьте словам шантажистов, которые за деньги обещают выпустить ваших близких», — сказала омбудсмен в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе». Мерзлякова также поделилась, что за девять месяцев 2024 года из украинского плена домой вернулись 26 военнослужащих из Свердловской области. Часть из них являются срочниками, которых отправили служить в Курскую область. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нельзя верить юристам и шантажистам, которые за деньги обещают достать из плена ВСУ участников спецоперации РФ на Украине. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Никому не платите: ни нотариусам, ни психологам, избегайте юристов, которые обещают через суд вытащить человека из плена. Эти люди не помогут. Не верьте словам шантажистов, которые за деньги обещают выпустить ваших близких», — сказала омбудсмен в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе». Мерзлякова также поделилась, что за девять месяцев 2024 года из украинского плена домой вернулись 26 военнослужащих из Свердловской области. Часть из них являются срочниками, которых отправили служить в Курскую область.