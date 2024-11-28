Свердловский омбудсмен Мерзлякова призвала не искать родных на СВО через юристов

Нельзя верить юристам и шантажистам, которые за деньги обещают достать из плена ВСУ участников спецоперации РФ на Украине. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
«Никому не платите: ни нотариусам, ни психологам, избегайте юристов, которые обещают через суд вытащить человека из плена. Эти люди не помогут. Не верьте словам шантажистов, которые за деньги обещают выпустить ваших близких», — сказала омбудсмен в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе».
Мерзлякова также поделилась, что за девять месяцев 2024 года из украинского плена домой вернулись 26 военнослужащих из Свердловской области. Часть из них являются срочниками, которых отправили служить в Курскую область.
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