Из Челябинска в Калугу запустят прямой авиарейс

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Авиасообщение между Челябинском и Калугой запустят в 2025 году
Авиасообщение между Челябинском и Калугой запустят в 2025 году Фото:

Из Челябинска в Калугу в 2025 году планируют запустить прямые авиаперелеты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Курчатов (Челябинск).

«В планах запустить прямое авиасообщение Челябинск — Калуга. Рейсы запланированы в 2025 году», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Информацию о времени в пути и регулярности рейсов пока не раскрывают. Точная дата запуска направление пока неизвестна.

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Из Челябинска в Калугу в 2025 году планируют запустить прямые авиаперелеты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Курчатов (Челябинск). «В планах запустить прямое авиасообщение Челябинск — Калуга. Рейсы запланированы в 2025 году», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Информацию о времени в пути и регулярности рейсов пока не раскрывают. Точная дата запуска направление пока неизвестна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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