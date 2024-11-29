Из Челябинска в Калугу запустят прямой авиарейс

Авиасообщение между Челябинском и Калугой запустят в 2025 году
Из Челябинска в Калугу в 2025 году планируют запустить прямые авиаперелеты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Курчатов (Челябинск).
«В планах запустить прямое авиасообщение Челябинск — Калуга. Рейсы запланированы в 2025 году», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Информацию о времени в пути и регулярности рейсов пока не раскрывают. Точная дата запуска направление пока неизвестна.
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