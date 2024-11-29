Куйвашев поручил пересчитать всех креативщиков в Свердловской области

В Свердловской области появится реестр креативщиков
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Санкт-Петербургский экономический форум 2024. Сбор гостей на пленарную сессию ПМЭФ 2024. Санкт-Петербург , куйвашев евгений
Депутаты заксо поддержали инициативу Куйвашева Фото:

В Свердловской области со следующего года появится реестр креативщиков, претендующих на региональную поддержку. Инициативу, с которой выступил губернатор Евгений Куйвашев, поддержали члены комитета заксобрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству, рассказали в департаменте информполитики.

«Принятие законопроекта позволит нормативно закрепить перечень приоритетных креативных индустрий в Свердловской области, а также начать со следующего года формирование реестров субъектов креативных индустрий и кластеров, которые могут претендовать на меры региональной поддержки. Это создаст благоприятные условия для дальнейшего развития творческих индустрий в регионе и достижения установленных на федеральном уровне задач по развитию креативной экономики», — пояснил министр инвестиций и развития Вадим Третьяков.

Законопроект рассмотрят на очередном заседании регионального парламента 3 декабря. В случае принятия закон вступит в силу с 5 февраля 2025 года.

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В Свердловской области со следующего года появится реестр креативщиков, претендующих на региональную поддержку. Инициативу, с которой выступил губернатор Евгений Куйвашев, поддержали члены комитета заксобрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству, рассказали в департаменте информполитики. «Принятие законопроекта позволит нормативно закрепить перечень приоритетных креативных индустрий в Свердловской области, а также начать со следующего года формирование реестров субъектов креативных индустрий и кластеров, которые могут претендовать на меры региональной поддержки. Это создаст благоприятные условия для дальнейшего развития творческих индустрий в регионе и достижения установленных на федеральном уровне задач по развитию креативной экономики», — пояснил министр инвестиций и развития Вадим Третьяков. Законопроект рассмотрят на очередном заседании регионального парламента 3 декабря. В случае принятия закон вступит в силу с 5 февраля 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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