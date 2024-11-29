Общество Куйвашев поручил пересчитать всех креативщиков в Свердловской области В Свердловской области появится реестр креативщиков 29 ноября 2024 в 20:00 Размер текста - 17 + Депутаты заксо поддержали инициативу Куйвашева Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Свердловской области со следующего года появится реестр креативщиков, претендующих на региональную поддержку. Инициативу, с которой выступил губернатор Евгений Куйвашев, поддержали члены комитета заксобрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству, рассказали в департаменте информполитики. «Принятие законопроекта позволит нормативно закрепить перечень приоритетных креативных индустрий в Свердловской области, а также начать со следующего года формирование реестров субъектов креативных индустрий и кластеров, которые могут претендовать на меры региональной поддержки. Это создаст благоприятные условия для дальнейшего развития творческих индустрий в регионе и достижения установленных на федеральном уровне задач по развитию креативной экономики», — пояснил министр инвестиций и развития Вадим Третьяков. Законопроект рассмотрят на очередном заседании регионального парламента 3 декабря. В случае принятия закон вступит в силу с 5 февраля 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Свердловской области со следующего года появится реестр креативщиков, претендующих на региональную поддержку. Инициативу, с которой выступил губернатор Евгений Куйвашев, поддержали члены комитета заксобрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству, рассказали в департаменте информполитики. «Принятие законопроекта позволит нормативно закрепить перечень приоритетных креативных индустрий в Свердловской области, а также начать со следующего года формирование реестров субъектов креативных индустрий и кластеров, которые могут претендовать на меры региональной поддержки. Это создаст благоприятные условия для дальнейшего развития творческих индустрий в регионе и достижения установленных на федеральном уровне задач по развитию креативной экономики», — пояснил министр инвестиций и развития Вадим Третьяков. Законопроект рассмотрят на очередном заседании регионального парламента 3 декабря. В случае принятия закон вступит в силу с 5 февраля 2025 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям