Куйвашев поручил пересчитать всех креативщиков в Свердловской области

В Свердловской области со следующего года появится реестр креативщиков, претендующих на региональную поддержку. Инициативу, с которой выступил губернатор Евгений Куйвашев, поддержали члены комитета заксобрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству, рассказали в департаменте информполитики.
«Принятие законопроекта позволит нормативно закрепить перечень приоритетных креативных индустрий в Свердловской области, а также начать со следующего года формирование реестров субъектов креативных индустрий и кластеров, которые могут претендовать на меры региональной поддержки. Это создаст благоприятные условия для дальнейшего развития творческих индустрий в регионе и достижения установленных на федеральном уровне задач по развитию креативной экономики», — пояснил министр инвестиций и развития Вадим Третьяков.
Законопроект рассмотрят на очередном заседании регионального парламента 3 декабря. В случае принятия закон вступит в силу с 5 февраля 2025 года.
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