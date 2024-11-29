Происшествия Пожары В Свердловской области загорелся психоневрологический госпиталь для ветеранов. Фото 29 ноября 2024 в 23:19 Размер текста - 17 + Пострадал один из пациентов, он отравился угарным газом (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) 29 ноября загорелся психоневрологический госпиталь на улице Старателей «Снежинка». Площадь пожара составила 50 квадратных метров, сгорели три палаты. Об этом сообщило в telegram-канале управление МЧС по региону. «В 20:16 поступило сообщение о пожаре в Первоуральске по улице Старателей в психоневрологическом госпитале „Снежинка“. На площади 50 квадратных метров горели три палаты», — рассказали в ведомстве. Один из пациентов, который помогал с эвакуацией, отравился угарным газом. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас его состояние стабильное, он проходит реабилитацию. До прибытия пожарных самостоятельно вышли 27 человек. На месте работали 24 специалиста и девять единиц техники. Фото: МЧС по Свердловской области Фото: МЧС по Свердловской области Фото: МЧС по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Первоуральске (Свердловская область) 29 ноября загорелся психоневрологический госпиталь на улице Старателей «Снежинка». Площадь пожара составила 50 квадратных метров, сгорели три палаты. Об этом сообщило в telegram-канале управление МЧС по региону. «В 20:16 поступило сообщение о пожаре в Первоуральске по улице Старателей в психоневрологическом госпитале „Снежинка“. На площади 50 квадратных метров горели три палаты», — рассказали в ведомстве. Один из пациентов, который помогал с эвакуацией, отравился угарным газом. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас его состояние стабильное, он проходит реабилитацию. До прибытия пожарных самостоятельно вышли 27 человек. На месте работали 24 специалиста и девять единиц техники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям