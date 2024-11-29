В Свердловской области загорелся психоневрологический госпиталь для ветеранов. Фото

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Пожар на крыше поликлиники №2. Екатеринбург, пожарная лестница, пожарные
Пострадал один из пациентов, он отравился угарным газом (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) 29 ноября загорелся психоневрологический госпиталь на улице Старателей «Снежинка». Площадь пожара составила 50 квадратных метров, сгорели три палаты. Об этом сообщило в telegram-канале управление МЧС по региону.

«В 20:16 поступило сообщение о пожаре в Первоуральске по улице Старателей в психоневрологическом госпитале „Снежинка“. На площади 50 квадратных метров горели три палаты», — рассказали в ведомстве.

Один из пациентов, который помогал с эвакуацией, отравился угарным газом. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас его состояние стабильное, он проходит реабилитацию.

До прибытия пожарных самостоятельно вышли 27 человек. На месте работали 24 специалиста и девять единиц техники.

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В Первоуральске (Свердловская область) 29 ноября загорелся психоневрологический госпиталь на улице Старателей «Снежинка». Площадь пожара составила 50 квадратных метров, сгорели три палаты. Об этом сообщило в telegram-канале управление МЧС по региону. «В 20:16 поступило сообщение о пожаре в Первоуральске по улице Старателей в психоневрологическом госпитале „Снежинка“. На площади 50 квадратных метров горели три палаты», — рассказали в ведомстве. Один из пациентов, который помогал с эвакуацией, отравился угарным газом. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас его состояние стабильное, он проходит реабилитацию. До прибытия пожарных самостоятельно вышли 27 человек. На месте работали 24 специалиста и девять единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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