На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области на нескольких участках зафиксированы заторы. Причиной стала поломка одного большегруза и занос другого. Также ведется ремонт моста. Организовано реверсивное движение. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«На 1644-м км автодороги М-5 „Урал“ Москва — Челябинск, рядом с Юрюзанью, произошла поломка транспортного средства. На 1667-м км трассы между Юрюзанью и Бакалом машина оказалась частично на проезжей части из-за отказа электроники», — сообщили в ведомстве.
Заторы также образовались в районе города Сим. Здесь на мосту, по которому проходит трасса, ведутся ремонтные работы.
По данным «Яндекс.Карт», протяженность участка с затрудненным движением рядом с Симом достигает 15 километров. Примерно столько же составляет пробка около Бакала.
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