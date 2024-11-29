Трасса под Челябинском встала в пробку из-за сломанных фур и ремонта моста. Видео

30 ноября 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

На трассе в Челябинской области одна фура сложилась пополам, у второй отказала электроника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области на нескольких участках зафиксированы заторы. Причиной стала поломка одного большегруза и занос другого. Также ведется ремонт моста. Организовано реверсивное движение. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «На 1644-м км автодороги М-5 „Урал“ Москва — Челябинск, рядом с Юрюзанью, произошла поломка транспортного средства. На 1667-м км трассы между Юрюзанью и Бакалом машина оказалась частично на проезжей части из-за отказа электроники», — сообщили в ведомстве. Заторы также образовались в районе города Сим. Здесь на мосту, по которому проходит трасса, ведутся ремонтные работы. По данным «Яндекс.Карт», протяженность участка с затрудненным движением рядом с Симом достигает 15 километров. Примерно столько же составляет пробка около Бакала. Протяженность пробки на трассе М-5 «Урал» в районе Сима составляет около 15 километров https://yandex.ru/maps Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области на нескольких участках зафиксированы заторы. Причиной стала поломка одного большегруза и занос другого. Также ведется ремонт моста. Организовано реверсивное движение. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «На 1644-м км автодороги М-5 „Урал“ Москва — Челябинск, рядом с Юрюзанью, произошла поломка транспортного средства. На 1667-м км трассы между Юрюзанью и Бакалом машина оказалась частично на проезжей части из-за отказа электроники», — сообщили в ведомстве. Заторы также образовались в районе города Сим. Здесь на мосту, по которому проходит трасса, ведутся ремонтные работы. По данным «Яндекс.Карт», протяженность участка с затрудненным движением рядом с Симом достигает 15 километров. Примерно столько же составляет пробка около Бакала.