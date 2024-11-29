29 ноября 2024

Трасса под Челябинском встала в пробку из-за сломанных фур и ремонта моста. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Росавтодор подарил десять комплектов цепей противоскольжения дальнобойщикам. Челябинск, трасса, большегруз, фура, грузовик, дальнобойщик, м5, снегопад, автодорога м5
На трассе в Челябинской области одна фура сложилась пополам, у второй отказала электроника Фото:

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области на нескольких участках зафиксированы заторы. Причиной стала поломка одного большегруза и занос другого. Также ведется ремонт моста. Организовано реверсивное движение. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«На 1644-м км автодороги М-5 „Урал“ Москва — Челябинск, рядом с Юрюзанью, произошла поломка транспортного средства. На 1667-м км трассы между Юрюзанью и Бакалом машина оказалась частично на проезжей части из-за отказа электроники», — сообщили в ведомстве.

Заторы также образовались в районе города Сим. Здесь на мосту, по которому проходит трасса, ведутся ремонтные работы.

По данным «Яндекс.Карт», протяженность участка с затрудненным движением рядом с Симом достигает 15 километров. Примерно столько же составляет пробка около Бакала.

Протяженность пробки на трассе М-5 «Урал» в районе Сима составляет около 15 километров
Протяженность пробки на трассе М-5 «Урал» в районе Сима составляет около 15 километров

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На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области на нескольких участках зафиксированы заторы. Причиной стала поломка одного большегруза и занос другого. Также ведется ремонт моста. Организовано реверсивное движение. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «На 1644-м км автодороги М-5 „Урал“ Москва — Челябинск, рядом с Юрюзанью, произошла поломка транспортного средства. На 1667-м км трассы между Юрюзанью и Бакалом машина оказалась частично на проезжей части из-за отказа электроники», — сообщили в ведомстве. Заторы также образовались в районе города Сим. Здесь на мосту, по которому проходит трасса, ведутся ремонтные работы. По данным «Яндекс.Карт», протяженность участка с затрудненным движением рядом с Симом достигает 15 километров. Примерно столько же составляет пробка около Бакала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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