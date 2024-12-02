Прокуратура через суд добилась увольнения директора колледжа из ХМАО по статье

Директора политехнического колледжа в Мегионе Юрия Стоянчука уволили по статье об утрате доверия. Изначально он добровольно ушел в отставку, однако вскрылось, что в колледже также работала его жена, которую он уволил, а затем снова принял на работу.
«Прокуратура округа обратилась в суд с иском об изменении формулировки увольнения Стоянчука. Его уволили в связи с утратой доверия. В его подчинении работала жена и он об этом не заявлял. Когда конфликт интересов вскрылся, он уволил ее, однако через некоторое время устроил обратно», — рассказали URA.RU в прокуратуре округа.
Ранее URA.RU писало, что став участником коррупционного скандала депутат думы Нефтеюганска и бывший директор предприятия «Школьное питание» Ян Коваль досрочно сложил полномочия депутата и был уволен из комбината школьного питания в связи с истечением срока трудового договора. Однако прокуратура добилась того, чтобы и увольнение, и сдача мандата прошли по статье за «утрату доверия».
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