Прокуратура через суд добилась увольнения директора колледжа из ХМАО по статье

Директора колледжа в Мегионе уволили по утрате доверия
© Служба новостей «URA.RU»
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Директора колледжа в Мегионе Юрия Стоянчука уволили по утрате доверия
Директора колледжа в Мегионе Юрия Стоянчука уволили по утрате доверия Фото:

Директора политехнического колледжа в Мегионе Юрия Стоянчука уволили по статье об утрате доверия. Изначально он добровольно ушел в отставку, однако вскрылось, что в колледже также работала его жена, которую он уволил, а затем снова принял на работу.

«Прокуратура округа обратилась в суд с иском об изменении формулировки увольнения Стоянчука. Его уволили в связи с утратой доверия. В его подчинении работала жена и он об этом не заявлял. Когда конфликт интересов вскрылся, он уволил ее, однако через некоторое время устроил обратно», — рассказали URA.RU в прокуратуре округа.

Ранее URA.RU писало, что став участником коррупционного скандала депутат думы Нефтеюганска и бывший директор предприятия «Школьное питание» Ян Коваль досрочно сложил полномочия депутата и был уволен из комбината школьного питания в связи с истечением срока трудового договора. Однако прокуратура добилась того, чтобы и увольнение, и сдача мандата прошли по статье за «утрату доверия».

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Директора политехнического колледжа в Мегионе Юрия Стоянчука уволили по статье об утрате доверия. Изначально он добровольно ушел в отставку, однако вскрылось, что в колледже также работала его жена, которую он уволил, а затем снова принял на работу. «Прокуратура округа обратилась в суд с иском об изменении формулировки увольнения Стоянчука. Его уволили в связи с утратой доверия. В его подчинении работала жена и он об этом не заявлял. Когда конфликт интересов вскрылся, он уволил ее, однако через некоторое время устроил обратно», — рассказали URA.RU в прокуратуре округа. Ранее URA.RU писало, что став участником коррупционного скандала депутат думы Нефтеюганска и бывший директор предприятия «Школьное питание» Ян Коваль досрочно сложил полномочия депутата и был уволен из комбината школьного питания в связи с истечением срока трудового договора. Однако прокуратура добилась того, чтобы и увольнение, и сдача мандата прошли по статье за «утрату доверия».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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