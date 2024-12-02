Челябинским металлургам начали компенсировать расходы на лекарства

В Челябинской области металлургам начали компенсировать расходы на лекарства и выдавать деньги за трудоустройство после армии. Как рассказали в пресс-службе региональной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), в 2024 году заводы отрасли расширили свой соцпакет.
«Работникам Златоустовского метзавода компенсируют затраты на диагностику, лечение, приобретение лекарств и аренду жилья. У металлургов появилась возможность получать выплаты при трудоустройстве после окончания учебного заведения (20 тысяч рублей) или военной службы», — рассказали в ГМПР.
На «Карабашмеди» увеличились выплаты к личным юбилеям сотрудников, на «Донкарб Графите» — доплаты за вредные условия труда, а на «ММК-Метиз» расширили пособия для многодетных семей. На «Вишневогорском ГОКе» впервые договорились об индексации не только тарифов, но и сдельных расценок.
«Хочу расставить акценты. В приоритете находится индексация зарплаты. Во-первых, в колдоговоре должен быть ее порядок, а сама индексация — выше индекса потребительских цен. Во-вторых, индексация должна проводиться не реже одного раза в год. В-третьих, индексироваться должны тарифы и оклады», — заметил экономист обкома ГМПР Владимир Нечаев.
Ряд предприятий в течение года провели поэтапную индексацию. Это сделали на Ашинском метзаводе, Челябинском электрометаллургическом комбинате и еще восьми предприятиях. Рост зарплаты охватил около 48 тысяч работников, в итоге доходы превысили 16% в каждом случае.
В последние годы челябинские металлурги столкнулись с растущими нагрузками из-за дефицита кадров. В первом полугодии 2024 года средняя зарплата работников отрасли достигла 95 тысяч рублей. Во многом это стало следствием переработок и сверхурочной работы. Профсоюзы продолжат переговоры в начале 2025 года, чтобы расширить соцподдержку для сотрудников.
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