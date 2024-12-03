В Челябинске раскрыли заработки курьеров-доставщиков перед праздниками

В Челябинске средняя зарплата пеших курьеров в конце 2024 года составляет 50 тысяч рублей, что на семь тысяч больше по сравнению с прошлым годом. В то же время рыночная заработная плата доставщика на автомобиле равна 70 тысячам рублей, что также выше прошлогодней на 10%. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.
«Таким образом в конце 2024 году пеший курьер может зарабатывать в Челябинске до 90 тысяч рублей. А максимальная зарплата водитель-курьера составляет 140 тысяч», — сообщается в данных сервиса.
Повышение зарплат курьеров связано с общим ростом спроса на услуги доставки. Влияет и сезонная востребованность, особенно в преддверии новогодних праздников.
Также в исследовании говорится, что вакансий служб доставки за год в Челябинске стало больше на 12%, а количество резюме увеличилось на 7%. В течение 2025 года количество вакансий для курьеров может увеличиться еще на 10-15% благодаря развитию электронной коммерции и расширению географии услуг.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске осенью 2024 года самой популярной вакансией у соискателей стала профессия разнорабочего. На втором и третьем местах по спросу находятся курьеры и упаковщики.
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