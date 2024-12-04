04 декабря 2024

В Свердловской области резко взлетели цены на огурцы и помидоры

Огурцы и помидоры в Свердловской области подорожали на 12-16%
© Служба новостей «URA.RU»
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Арбузы и дыни. Тюмень, овощи, помидоры, перекресток, огурцы
Овощи подорожали за последнюю неделю Фото:

В магазинах Свердловской области зафиксировали бешеный рост цен на огурцы и помидоры. За последнюю неделю они подорожали на 12-16%. Такими данными делится Свердловскстат.

Согласно опубликованной статистике, килограмм огурцов подорожал на 16,43% и теперь стоит 224,74 рубля. Средняя стоимость помидоров поднялась на 12,19% и достигла 245,85 рубля. Меньше всего выросли в цене капуста (+5,98% до 42,48 рубля), картофель (+2,64% до 48,15 рубля), морковь (+0,9% до 46,6 рубля) и лук (+0,82% до 49,49 рубля).

Ранее URA.RU рассказывало о росте цен на продукцию из молока, в том числе на сухие детские смеси для детского питания и сливочное масло. Молочка подорожала вопреки заявлению министра АПК Свердловской области Анны Кузнецовой, в котором она спрогнозировала вероятное снижение стоимости продуктов.

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В магазинах Свердловской области зафиксировали бешеный рост цен на огурцы и помидоры. За последнюю неделю они подорожали на 12-16%. Такими данными делится Свердловскстат. Согласно опубликованной статистике, килограмм огурцов подорожал на 16,43% и теперь стоит 224,74 рубля. Средняя стоимость помидоров поднялась на 12,19% и достигла 245,85 рубля. Меньше всего выросли в цене капуста (+5,98% до 42,48 рубля), картофель (+2,64% до 48,15 рубля), морковь (+0,9% до 46,6 рубля) и лук (+0,82% до 49,49 рубля). Ранее URA.RU рассказывало о росте цен на продукцию из молока, в том числе на сухие детские смеси для детского питания и сливочное масло. Молочка подорожала вопреки заявлению министра АПК Свердловской области Анны Кузнецовой, в котором она спрогнозировала вероятное снижение стоимости продуктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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