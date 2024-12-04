Экономика В Свердловской области резко взлетели цены на огурцы и помидоры Огурцы и помидоры в Свердловской области подорожали на 12-16% 05 декабря 2024 в 13:25 Размер текста - 17 + Овощи подорожали за последнюю неделю Фото: Денис Моргунов © URA.RU В магазинах Свердловской области зафиксировали бешеный рост цен на огурцы и помидоры. За последнюю неделю они подорожали на 12-16%. Такими данными делится Свердловскстат. Согласно опубликованной статистике, килограмм огурцов подорожал на 16,43% и теперь стоит 224,74 рубля. Средняя стоимость помидоров поднялась на 12,19% и достигла 245,85 рубля. Меньше всего выросли в цене капуста (+5,98% до 42,48 рубля), картофель (+2,64% до 48,15 рубля), морковь (+0,9% до 46,6 рубля) и лук (+0,82% до 49,49 рубля). Ранее URA.RU рассказывало о росте цен на продукцию из молока, в том числе на сухие детские смеси для детского питания и сливочное масло. Молочка подорожала вопреки заявлению министра АПК Свердловской области Анны Кузнецовой, в котором она спрогнозировала вероятное снижение стоимости продуктов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В магазинах Свердловской области зафиксировали бешеный рост цен на огурцы и помидоры. За последнюю неделю они подорожали на 12-16%. Такими данными делится Свердловскстат. Согласно опубликованной статистике, килограмм огурцов подорожал на 16,43% и теперь стоит 224,74 рубля. Средняя стоимость помидоров поднялась на 12,19% и достигла 245,85 рубля. Меньше всего выросли в цене капуста (+5,98% до 42,48 рубля), картофель (+2,64% до 48,15 рубля), морковь (+0,9% до 46,6 рубля) и лук (+0,82% до 49,49 рубля). Ранее URA.RU рассказывало о росте цен на продукцию из молока, в том числе на сухие детские смеси для детского питания и сливочное масло. Молочка подорожала вопреки заявлению министра АПК Свердловской области Анны Кузнецовой, в котором она спрогнозировала вероятное снижение стоимости продуктов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям