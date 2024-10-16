Politico: изъятие российских активов загнало Запад в тупик

16 октября 2024 в 08:28 Размер текста - 17 +

Если российские конфискованные активы не принесут сверхприбыли, то Европа и Украина окажутся в плачевном положении. Ведь тогда ЕС придется дать Киеву 40 миллиардов долларов, которые будет погашаться крайне долго, что в итоге ударит по экономике союза. Об этом сообщает Politico. «Условия кредита ЕС для Украины в отличие от США, Канады и Японии, которые собираются предложить Киеву безрегрессные займы, крайне тревожны. Если российские активы не принесут сверхприбыли, то Украина будет нести ответственность за 40 миллиардов долларов — невыносимое бремя для экономики, изуродованной конфликтом», — передает Politico. ЕС надеялся, что конфисковав российские активы и выпустив их на биржу, получит большую прибыль, которую потом использует для нового займа Украине. Более подробно — в материале URA.RU. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не раз отмечал, что Киеву не стоит давать такую большую сумму кредита, связанную с активами РФ. Однако ЕС все равно пошел по этому сценарию. Уже отправлены 1,4 миллиарда евро, которые получены от инвестирования российских ценных бумаг.