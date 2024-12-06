В Верхней Пышме появился самолет, за штурвалом которого сидел Джон Траволта. Фото

06 декабря 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Музейный Douglas DC-3 перевозил пассажиров вплоть до 2004 года Фото: Илья Московец © URA.RU В Музее авиации «Крылья Победы» в Верхней Пышме (Свердловская область) посетителям стал доступен уникальный экспонат — Douglas DC-3, один из самых надежных самолетов в истории авиации. За его штурвалом учился летать актер Джон Траволта во время съемок фильма «Одинокие сердца», а еще DC-3 засветился в картине «Плохие парни» с Уиллом Смитом. Почему обязательно стоит взглянуть на этот самолет и что в нем эксклюзивного — узнало URA.RU. Douglas DC-3 появился в Верхней Пышме в 2018 году. Примерно четыре года команда музея думала над тем, как интересно представить экспонат. В ходе обсуждений пришли к выводу, что у людей всегда есть два популярных запроса. «Во-первых, главный вопрос, который возникает у всех посетителей: „Где можно посидеть?“, „Куда можно заглянуть?“, потому что это техника, людям хочется вжиться в роль пилота или порулить. Это очень сложно сделать, потому что есть начальники фондов, которые страшно бдят, чтобы, не дай бог, что-нибудь не сломали, не повредили», — пояснил начальник экспозиционного отдела Музейного комплекса Андрей Зимин. Кроме этого, люди часто интересуются, где техника летала, что делала и как оказалась в Верхней Пышме. Благодаря панорамной площадке гости могут подойти максимально близко к двигателям и винтам Фото: Илья Московец © URA.RU По этим причинам Douglas DC-3 стал первым экспонатом, на который можно не просто посмотреть издалека, но и побывать внутри, обойти его по бокам и даже взглянуть сверху — оттуда открывается вид на корпус и двигатель DC-3. Мало того, музейный экспонат, созданный в 1940 году, отличается своей историей — по сути, эта машина приучила людей летать на самолетах сначала в США, а потом и по всему миру. Чтобы погрузить гостей в атмосферу тех лет, рядом с самолетами появились три ретробилборды, а еще может немного напугать быстрый шелест по соседству — это старое перекидное табло, которое выдает информацию о прилете и вылете. Под крыльями самолета посетители найдут багажную ленту с винтажными чемоданами, рядом — рекламные плакаты «Аэрофлота» и зарубежных авиакомпаний середины XX века. Внутри самолета есть стенды об его устройстве, а еще можно узнать, что Douglas DC-3 мог перевозить пассажиров по маршруту Лондон-Сидней целых 8 дней. В салоне остались и пассажирские кресла — всего несколько штук, в среднем же вместимость была 21 человек. Через прозрачное стекло можно увидеть кабину пилота и штурвал — точно таким же был тренировочный борт у актера Джона Траволты во время съемок фильма «Одинокие сердца». Выставка «История одного Дугласа» будет постоянной. Гости смогут найти ее в Музее авиации «Крылья Победы», билет — от 300 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Музее авиации «Крылья Победы» в Верхней Пышме (Свердловская область) посетителям стал доступен уникальный экспонат — Douglas DC-3, один из самых надежных самолетов в истории авиации. За его штурвалом учился летать актер Джон Траволта во время съемок фильма «Одинокие сердца», а еще DC-3 засветился в картине «Плохие парни» с Уиллом Смитом. Почему обязательно стоит взглянуть на этот самолет и что в нем эксклюзивного — узнало URA.RU. Douglas DC-3 появился в Верхней Пышме в 2018 году. Примерно четыре года команда музея думала над тем, как интересно представить экспонат. В ходе обсуждений пришли к выводу, что у людей всегда есть два популярных запроса. «Во-первых, главный вопрос, который возникает у всех посетителей: „Где можно посидеть?“, „Куда можно заглянуть?“, потому что это техника, людям хочется вжиться в роль пилота или порулить. Это очень сложно сделать, потому что есть начальники фондов, которые страшно бдят, чтобы, не дай бог, что-нибудь не сломали, не повредили», — пояснил начальник экспозиционного отдела Музейного комплекса Андрей Зимин. Кроме этого, люди часто интересуются, где техника летала, что делала и как оказалась в Верхней Пышме. По этим причинам Douglas DC-3 стал первым экспонатом, на который можно не просто посмотреть издалека, но и побывать внутри, обойти его по бокам и даже взглянуть сверху — оттуда открывается вид на корпус и двигатель DC-3. Мало того, музейный экспонат, созданный в 1940 году, отличается своей историей — по сути, эта машина приучила людей летать на самолетах сначала в США, а потом и по всему миру. Чтобы погрузить гостей в атмосферу тех лет, рядом с самолетами появились три ретробилборды, а еще может немного напугать быстрый шелест по соседству — это старое перекидное табло, которое выдает информацию о прилете и вылете. Под крыльями самолета посетители найдут багажную ленту с винтажными чемоданами, рядом — рекламные плакаты «Аэрофлота» и зарубежных авиакомпаний середины XX века. Внутри самолета есть стенды об его устройстве, а еще можно узнать, что Douglas DC-3 мог перевозить пассажиров по маршруту Лондон-Сидней целых 8 дней. В салоне остались и пассажирские кресла — всего несколько штук, в среднем же вместимость была 21 человек. Через прозрачное стекло можно увидеть кабину пилота и штурвал — точно таким же был тренировочный борт у актера Джона Траволты во время съемок фильма «Одинокие сердца». Выставка «История одного Дугласа» будет постоянной. Гости смогут найти ее в Музее авиации «Крылья Победы», билет — от 300 рублей.