Свердловчан предупредили о поддельных квитанциях за ЖКХ

Жителей Свердловской области предупредили о появлении новой мошеннической схемы, при которой злоумышленники для обмана используют поддельные квитанции за ЖКХ. Ненастоящие платежные документы могут направлять по электронной почте либо подбрасывать в почтовые ящики. При этом QR-код в ложной квитанции ведет на фишинговый сайт. О том, как не попасться на уловку мошенников, URA.RU рассказали в пресс-службе Регионального информационного центра (РИЦ).
«При переходе по ссылке на фейковом документе пользователю предлагают либо скачать приложение „для получения скидки на услуги ЖКХ“, либо обновить онлайн-банк „для перерасчета“, либо выполнить любое другое альтернативное действие. Если потребитель скачает и запустит такой файл, злоумышленники получат удаленный доступ к смартфону, доступ в личные кабинеты банков и Госуслуг. Таким образом они могут похитить данные и денежные средства», — предупредили в пресс-службе компании.
Жителям рекомендуют при оплате услуг ЖКХ по QR-коду убедиться, что в приложении банка появились правильные данные из платежного документа. То есть в окне с реквизитами получателем платежа указано АО «РИЦ», имеется номер лицевого счета из платежного документа и адрес, по которому осуществляется платеж (адрес может отображаться не во всех банковских приложениях). Если вся перечисленная информация отображается корректно, можно совершать оплату.
Безопасными пунктами приема платежей в компании назвали: кассы, личный кабинет, мобильное приложение, сайт РИЦ, кассы «Агропромкредита», личный кабинет ЭнергосбыТ Плюс, сайт ГИС ЖКХ, приложение ГИС ДОМ, кассы «Почты России», личный кабинет и сайт РЦ Урала и кассы «Сбербанка».
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