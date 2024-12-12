Вице-мэр Екатеринбурга пообещал еще одно повышение зарплат водителям транспорта

Запущенный властями Екатеринбурга переход на систему брутто-контрактов с перевозчиками позволит еще раз увеличить зарплаты водителям, а также сократить дефицит работников в общественном транспорте. Об этом заявил вице-мэр города по финансам Андрей Корюков.
«Мы увеличиваем стоимость одного километра проезда. Это позволит еще повысить зарплаты, сократить дефицит, отремонтировать технику и закупать новую. Но самое главное, это эффективность графика выхода транспорта на линию», — рассказал Корюков в эфире ОТВ.
Брутто-контракты предполагают, что транспортные компании будут получать деньги из бюджета за пройденные километры, а выручка пойдет в городской бюджет. По этой схеме электротранспорт работает с лета, автобусы начнут в ближайшее время.
В начале 2024 года муниципальный «Гортранс» искал 357 специалистов. К ноябрю эта цифра увеличилась до 363. За аналогичный период их средние зарплаты увеличились с 61711 до 96640 рублей — усилиями мэра Алексея Орлова и его профильного зама Рустама Галямова.
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