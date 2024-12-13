Экс-глава ЦБ спрогнозировал повышение ключевой ставки 20 декабря

Экс-глава ЦБ Дубинин: ключевая ставка 20 декабря повысится до 22%
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Сергей Дубинин считает, что ЦБ на заседании 20 декабря повысит ключевую ставку на один процентный пункт
Сергей Дубинин считает, что ЦБ на заседании 20 декабря повысит ключевую ставку на один процентный пункт Фото:

На предстоящем заседании 20 декабря Центральный банк России может повысить ключевую ставку на один процентный пункт, до 22%. Об этом сообщил бывший глава ЦБ Сергей Дубинин.

«... с точки зрения самого Банка России, мне кажется, все-таки необходимость повышения будет признана, и ставка будет увеличена на один процентный пункт, то есть с 21 до 22%», — отметил Дубинин. Его слова передает «Газета.ru».

Бывший глава ЦБ подчеркнул, что изменение ключевой ставки ЦБ не приведет к мгновенным изменениям в экономической ситуации страны, особенно в части борьбы с инфляцией. Реальные изменения могут проявиться лишь спустя полгода, поэтому ожидать немедленного снижения инфляции не стоит.

В таких обстоятельствах, по мнению Дубинина, сохранение текущего уровня ключевой ставки будет оправданным, поскольку его изменение не приведет к заметным результатам. Однако эксперт предполагает, что ЦБ все равно признает необходимость в повышении ставки.

Ранее управляющий отделением Банка России в Башкортостане Марат Кашапов сообщил, что ключевая ставка начнет снижаться к концу 2025 года. По его словам, ключевая ставка является главным инструментом, контролирующим инфляцию, и Центробанк делает все возможное, чтобы ее остановить, пишет 360.ru.

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На предстоящем заседании 20 декабря Центральный банк России может повысить ключевую ставку на один процентный пункт, до 22%. Об этом сообщил бывший глава ЦБ Сергей Дубинин. «... с точки зрения самого Банка России, мне кажется, все-таки необходимость повышения будет признана, и ставка будет увеличена на один процентный пункт, то есть с 21 до 22%», — отметил Дубинин. Его слова передает «Газета.ru». Бывший глава ЦБ подчеркнул, что изменение ключевой ставки ЦБ не приведет к мгновенным изменениям в экономической ситуации страны, особенно в части борьбы с инфляцией. Реальные изменения могут проявиться лишь спустя полгода, поэтому ожидать немедленного снижения инфляции не стоит. В таких обстоятельствах, по мнению Дубинина, сохранение текущего уровня ключевой ставки будет оправданным, поскольку его изменение не приведет к заметным результатам. Однако эксперт предполагает, что ЦБ все равно признает необходимость в повышении ставки. Ранее управляющий отделением Банка России в Башкортостане Марат Кашапов сообщил, что ключевая ставка начнет снижаться к концу 2025 года. По его словам, ключевая ставка является главным инструментом, контролирующим инфляцию, и Центробанк делает все возможное, чтобы ее остановить, пишет 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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