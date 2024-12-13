Reuters: за час до побега из Сирии Асад собрал офицеров и обещал, что РФ поможет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Башар Асад. stock, stock, асад башар
Башар Асад всем говорил, что не покинет страну Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Экс-президент Сирии Башар Асад за несколько часов до того, как покинуть страну, собрал офицеров и заверил, что Россия окажет помощь. Об этом сообщили источники агентства Reuters.

«За несколько часов до своего побега в Москву Асад на встрече с примерно 30 руководителями армии и служб безопасности в министерстве обороны в субботу заверил, что российская военная поддержка уже в пути, и призвал сухопутные войска держаться», — рассказали собеседники Reuters.

Также сообщается, что Асад сказал своему менеджеру президентского офиса, что едет домой, но вместо этого направился в аэропорт. Это проходило на фоне захвата Дамаска исламистами. Bloomberg утверждает, что Асаду и его семье в эвакуации помогла Россия. Президента якобы вывезли через российскую авиабазу в Сирии. Представитель МИД РФ Мария Захарова подтверждала, что Асаду оказывалось содействие в эвакуации, но не уточняла, какое именно.

Башар Асад 8 декабря покинул Сирию. Ходили слухи, что он погиб. Но вскоре подтвердилась информация, что Асад находится в России. Он поручил осуществить передачу власти в порядке мирного процесса. Башар руководил Сирией с 2000 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-президент Сирии Башар Асад за несколько часов до того, как покинуть страну, собрал офицеров и заверил, что Россия окажет помощь. Об этом сообщили источники агентства Reuters. «За несколько часов до своего побега в Москву Асад на встрече с примерно 30 руководителями армии и служб безопасности в министерстве обороны в субботу заверил, что российская военная поддержка уже в пути, и призвал сухопутные войска держаться», — рассказали собеседники Reuters. Также сообщается, что Асад сказал своему менеджеру президентского офиса, что едет домой, но вместо этого направился в аэропорт. Это проходило на фоне захвата Дамаска исламистами. Bloomberg утверждает, что Асаду и его семье в эвакуации помогла Россия. Президента якобы вывезли через российскую авиабазу в Сирии. Представитель МИД РФ Мария Захарова подтверждала, что Асаду оказывалось содействие в эвакуации, но не уточняла, какое именно. Башар Асад 8 декабря покинул Сирию. Ходили слухи, что он погиб. Но вскоре подтвердилась информация, что Асад находится в России. Он поручил осуществить передачу власти в порядке мирного процесса. Башар руководил Сирией с 2000 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...