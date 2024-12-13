Reuters: за час до побега из Сирии Асад собрал офицеров и обещал, что РФ поможет

13 декабря 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Башар Асад всем говорил, что не покинет страну Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков Экс-президент Сирии Башар Асад за несколько часов до того, как покинуть страну, собрал офицеров и заверил, что Россия окажет помощь. Об этом сообщили источники агентства Reuters. «За несколько часов до своего побега в Москву Асад на встрече с примерно 30 руководителями армии и служб безопасности в министерстве обороны в субботу заверил, что российская военная поддержка уже в пути, и призвал сухопутные войска держаться», — рассказали собеседники Reuters. Также сообщается, что Асад сказал своему менеджеру президентского офиса, что едет домой, но вместо этого направился в аэропорт. Это проходило на фоне захвата Дамаска исламистами. Bloomberg утверждает, что Асаду и его семье в эвакуации помогла Россия. Президента якобы вывезли через российскую авиабазу в Сирии. Представитель МИД РФ Мария Захарова подтверждала, что Асаду оказывалось содействие в эвакуации, но не уточняла, какое именно. Башар Асад 8 декабря покинул Сирию. Ходили слухи, что он погиб. Но вскоре подтвердилась информация, что Асад находится в России. Он поручил осуществить передачу власти в порядке мирного процесса. Башар руководил Сирией с 2000 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-президент Сирии Башар Асад за несколько часов до того, как покинуть страну, собрал офицеров и заверил, что Россия окажет помощь. Об этом сообщили источники агентства Reuters. «За несколько часов до своего побега в Москву Асад на встрече с примерно 30 руководителями армии и служб безопасности в министерстве обороны в субботу заверил, что российская военная поддержка уже в пути, и призвал сухопутные войска держаться», — рассказали собеседники Reuters. Также сообщается, что Асад сказал своему менеджеру президентского офиса, что едет домой, но вместо этого направился в аэропорт. Это проходило на фоне захвата Дамаска исламистами. Bloomberg утверждает, что Асаду и его семье в эвакуации помогла Россия. Президента якобы вывезли через российскую авиабазу в Сирии. Представитель МИД РФ Мария Захарова подтверждала, что Асаду оказывалось содействие в эвакуации, но не уточняла, какое именно. Башар Асад 8 декабря покинул Сирию. Ходили слухи, что он погиб. Но вскоре подтвердилась информация, что Асад находится в России. Он поручил осуществить передачу власти в порядке мирного процесса. Башар руководил Сирией с 2000 года.