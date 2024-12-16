В Добрянке эвакуировали школу из-за перцового баллончика

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Школьников и учителей в Добрянке отправили домой из-за перцового баллончика
Школьников и учителей в Добрянке отправили домой из-за перцового баллончика Фото:

В школе №2 в Добрянке (Пермский край) учащиеся распылили перцовый баллончик. Об этом сообщает местная газета «Зори Плюс».

«Перцовый баллончик распылили 16 декабря около 12:00 в Добрянской школе №2. Всех учащихся и учителей отправили домой», — говорится в группе «Зори Плюс» в соцсети «ВКонтакте».

Директор школы сообщила изданию, что личности хулиганов установили по камерам. Ими оказались учащиеся средних классов, которые уже состоят на учете в полиции. После инцидента в школе проветрили, завтра занятия пройдут в обычном режиме. С нарушителями работают правоохранительные органы.

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В школе №2 в Добрянке (Пермский край) учащиеся распылили перцовый баллончик. Об этом сообщает местная газета «Зори Плюс». «Перцовый баллончик распылили 16 декабря около 12:00 в Добрянской школе №2. Всех учащихся и учителей отправили домой», — говорится в группе «Зори Плюс» в соцсети «ВКонтакте». Директор школы сообщила изданию, что личности хулиганов установили по камерам. Ими оказались учащиеся средних классов, которые уже состоят на учете в полиции. После инцидента в школе проветрили, завтра занятия пройдут в обычном режиме. С нарушителями работают правоохранительные органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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