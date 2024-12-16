Кадыров призвал убрать организацию «Хайят Тахрир аш-Шам»* из списка террористов

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал исключить «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией и запрещена в России) из списка террористических организаций. Он считает, что это необходимо для предотвращения гуманитарной катастрофы в Сирии.
«Москва должна запустить процедуру исключения „Хайят Тахрир аш-Шам“ из списка террористических организаций», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что данная мера является необходимой для предотвращения гуманитарной катастрофы в Сирии.
Глава Чечни предложил организовать работу контактной группы двух стран для налаживания связей и решения проблем, чтобы быстро выйти из кризиса. В ночь на 8 декабря боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» захватили Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада.
* «Хайят Тахрир аш-Шам» — признана террористической организацией и запрещена в России
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