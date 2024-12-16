Кадыров призвал убрать организацию «Хайят Тахрир аш-Шам»* из списка террористов

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Россия должна начать решать проблемы в Сирии, заявил Кадыров
Россия должна начать решать проблемы в Сирии, заявил Кадыров Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал исключить «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией и запрещена в России) из списка террористических организаций. Он считает, что это необходимо для предотвращения гуманитарной катастрофы в Сирии.

«Москва должна запустить процедуру исключения „Хайят Тахрир аш-Шам“ из списка террористических организаций», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что данная мера является необходимой для предотвращения гуманитарной катастрофы в Сирии.

Глава Чечни предложил организовать работу контактной группы двух стран для налаживания связей и решения проблем, чтобы быстро выйти из кризиса. В ночь на 8 декабря боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» захватили Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада.

* «Хайят Тахрир аш-Шам» — признана террористической организацией и запрещена в России

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал исключить «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией и запрещена в России) из списка террористических организаций. Он считает, что это необходимо для предотвращения гуманитарной катастрофы в Сирии. «Москва должна запустить процедуру исключения „Хайят Тахрир аш-Шам“ из списка террористических организаций», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что данная мера является необходимой для предотвращения гуманитарной катастрофы в Сирии. Глава Чечни предложил организовать работу контактной группы двух стран для налаживания связей и решения проблем, чтобы быстро выйти из кризиса. В ночь на 8 декабря боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» захватили Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада. * «Хайят Тахрир аш-Шам» — признана террористической организацией и запрещена в России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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