Железнодорожный район Екатеринбурга тяжело переживает мощные снегопады. Фото, видео

Несколько улиц Железнодорожного района Екатеринбурга утопают в снежной каше

16 декабря 2024 в 21:06 Размер текста - 17 +

В разгар снегопада в ЖД-районе было видно лишь одного дворника и трактор Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург утонул в снегу после мощного снегопада Железнодорожный район Екатеринбурга — как и многие другие — тяжело переживает последствия снегопадов (очередной был 16 декабря). На тротуарах гололед и грязные кучи, а в подземных переходах передвигаться просто опасно, зафиксировал корреспондент URA.RU. Днем, когда город заметало снегом, журналисты увидели только одного дворника (с ними у района пока проблемы, их уже решают) и трактор. Глава района Виталий Першин объяснил URA.RU, каков план властей. Тротуар и дорога возле стелы Железнодорожного района на пересечении улиц Свердлова — Николая Никонова почищены. Но на соседней улице Братьев Быковых ситуация похуже, там журналист, кстати, и заметил дворника. Новость по теме Из проблемного района Екатеринбурга вывозят снежные кучи после новостей URA.RU. Фото, видео Особо опасно передвигаться в подземном переходе (за них отвечает МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения», а не район) у железнодорожного вокзала. Часть ступеней забита снегом, а некоторые — льдом. Нечищенными остались обе стороны Челюскинцев, заезды на Василия Еремина и пересечение этой улицы с Мельковской. Заснеженные все еще тротуар у ЗАГСа Железнодорожного района и лестница у пешеходного перехода на Мельковской. В беседе с корреспондентом URA.RU местные жительницы пожаловались, что остаются недовольны чисткой улиц. «Пешеходные зоны чистят отвратительно, а по дорогам не могу сказать, так как не водитель. Под снегом лед сплошняком», — обозначила одна из них. Вторая вспомнила, как недавно поскользнулась, выходя из магазина. В разговоре с корреспондентом Першин признал, что уборка «не идеальна» (впрочем, как и везде). «Но мы работаем. В выходные прибирались на [названных вами улицах]. Сегодня днем работали на Сортировке. В ночь вывозят снег с Восточной, Космонавтов, Шевченко», — анонсировал чиновник, уточнив, что за выходные с «его» территории вывезли 1740 тонн снега. Как писало URA.RU, Железнодорожный район попал в число аутсайдеров по качеству уборки улиц в этом году. Днем 14 декабря корреспондент агентства видел там огромные кучи снега — в том числе на пешеходных зонах (Першин объяснял, с чем это может быть связано). Днем 15 декабря проблему взялись устранять. Актуальное пояснение от районной администрации будет опубликовано, как только поступит (вопрос направлен). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Железнодорожный район Екатеринбурга — как и многие другие — тяжело переживает последствия снегопадов (очередной был 16 декабря). На тротуарах гололед и грязные кучи, а в подземных переходах передвигаться просто опасно, зафиксировал корреспондент URA.RU. Днем, когда город заметало снегом, журналисты увидели только одного дворника (с ними у района пока проблемы, их уже решают) и трактор. Глава района Виталий Першин объяснил URA.RU, каков план властей. Тротуар и дорога возле стелы Железнодорожного района на пересечении улиц Свердлова — Николая Никонова почищены. Но на соседней улице Братьев Быковых ситуация похуже, там журналист, кстати, и заметил дворника. Особо опасно передвигаться в подземном переходе (за них отвечает МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения», а не район) у железнодорожного вокзала. Часть ступеней забита снегом, а некоторые — льдом. Нечищенными остались обе стороны Челюскинцев, заезды на Василия Еремина и пересечение этой улицы с Мельковской. Заснеженные все еще тротуар у ЗАГСа Железнодорожного района и лестница у пешеходного перехода на Мельковской. В беседе с корреспондентом URA.RU местные жительницы пожаловались, что остаются недовольны чисткой улиц. «Пешеходные зоны чистят отвратительно, а по дорогам не могу сказать, так как не водитель. Под снегом лед сплошняком», — обозначила одна из них. Вторая вспомнила, как недавно поскользнулась, выходя из магазина. В разговоре с корреспондентом Першин признал, что уборка «не идеальна» (впрочем, как и везде). «Но мы работаем. В выходные прибирались на [названных вами улицах]. Сегодня днем работали на Сортировке. В ночь вывозят снег с Восточной, Космонавтов, Шевченко», — анонсировал чиновник, уточнив, что за выходные с «его» территории вывезли 1740 тонн снега. Как писало URA.RU, Железнодорожный район попал в число аутсайдеров по качеству уборки улиц в этом году. Днем 14 декабря корреспондент агентства видел там огромные кучи снега — в том числе на пешеходных зонах (Першин объяснял, с чем это может быть связано). Днем 15 декабря проблему взялись устранять. Актуальное пояснение от районной администрации будет опубликовано, как только поступит (вопрос направлен).