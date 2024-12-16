Железнодорожный район Екатеринбурга тяжело переживает мощные снегопады. Фото, видео

Несколько улиц Железнодорожного района Екатеринбурга утопают в снежной каше
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , уборка снега, железнодорожный район
В разгар снегопада в ЖД-районе было видно лишь одного дворника и трактор Фото:
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Екатеринбург утонул в снегу после мощного снегопада

Железнодорожный район Екатеринбурга — как и многие другие — тяжело переживает последствия снегопадов (очередной был 16 декабря). На тротуарах гололед и грязные кучи, а в подземных переходах передвигаться просто опасно, зафиксировал корреспондент URA.RU. Днем, когда город заметало снегом, журналисты увидели только одного дворника (с ними у района пока проблемы, их уже решают) и трактор. Глава района Виталий Першин объяснил URA.RU, каков план властей.

Тротуар и дорога возле стелы Железнодорожного района на пересечении улиц Свердлова — Николая Никонова почищены. Но на соседней улице Братьев Быковых ситуация похуже, там журналист, кстати, и заметил дворника.

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Из проблемного района Екатеринбурга вывозят снежные кучи после новостей URA.RU. Фото, видео

Особо опасно передвигаться в подземном переходе (за них отвечает МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения», а не район) у железнодорожного вокзала. Часть ступеней забита снегом, а некоторые — льдом. Нечищенными остались обе стороны Челюскинцев, заезды на Василия Еремина и пересечение этой улицы с Мельковской. Заснеженные все еще тротуар у ЗАГСа Железнодорожного района и лестница у пешеходного перехода на Мельковской. В беседе с корреспондентом URA.RU местные жительницы пожаловались, что остаются недовольны чисткой улиц. «Пешеходные зоны чистят отвратительно, а по дорогам не могу сказать, так как не водитель. Под снегом лед сплошняком», — обозначила одна из них. Вторая вспомнила, как недавно поскользнулась, выходя из магазина.

В разговоре с корреспондентом Першин признал, что уборка «не идеальна» (впрочем, как и везде). «Но мы работаем. В выходные прибирались на [названных вами улицах]. Сегодня днем работали на Сортировке. В ночь вывозят снег с Восточной, Космонавтов, Шевченко», — анонсировал чиновник, уточнив, что за выходные с «его» территории вывезли 1740 тонн снега.

Как писало URA.RU, Железнодорожный район попал в число аутсайдеров по качеству уборки улиц в этом году. Днем 14 декабря корреспондент агентства видел там огромные кучи снега — в том числе на пешеходных зонах (Першин объяснял, с чем это может быть связано). Днем 15 декабря проблему взялись устранять. Актуальное пояснение от районной администрации будет опубликовано, как только поступит (вопрос направлен).

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Железнодорожный район Екатеринбурга — как и многие другие — тяжело переживает последствия снегопадов (очередной был 16 декабря). На тротуарах гололед и грязные кучи, а в подземных переходах передвигаться просто опасно, зафиксировал корреспондент URA.RU. Днем, когда город заметало снегом, журналисты увидели только одного дворника (с ними у района пока проблемы, их уже решают) и трактор. Глава района Виталий Першин объяснил URA.RU, каков план властей. Тротуар и дорога возле стелы Железнодорожного района на пересечении улиц Свердлова — Николая Никонова почищены. Но на соседней улице Братьев Быковых ситуация похуже, там журналист, кстати, и заметил дворника. Особо опасно передвигаться в подземном переходе (за них отвечает МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения», а не район) у железнодорожного вокзала. Часть ступеней забита снегом, а некоторые — льдом. Нечищенными остались обе стороны Челюскинцев, заезды на Василия Еремина и пересечение этой улицы с Мельковской. Заснеженные все еще тротуар у ЗАГСа Железнодорожного района и лестница у пешеходного перехода на Мельковской. В беседе с корреспондентом URA.RU местные жительницы пожаловались, что остаются недовольны чисткой улиц. «Пешеходные зоны чистят отвратительно, а по дорогам не могу сказать, так как не водитель. Под снегом лед сплошняком», — обозначила одна из них. Вторая вспомнила, как недавно поскользнулась, выходя из магазина. В разговоре с корреспондентом Першин признал, что уборка «не идеальна» (впрочем, как и везде). «Но мы работаем. В выходные прибирались на [названных вами улицах]. Сегодня днем работали на Сортировке. В ночь вывозят снег с Восточной, Космонавтов, Шевченко», — анонсировал чиновник, уточнив, что за выходные с «его» территории вывезли 1740 тонн снега. Как писало URA.RU, Железнодорожный район попал в число аутсайдеров по качеству уборки улиц в этом году. Днем 14 декабря корреспондент агентства видел там огромные кучи снега — в том числе на пешеходных зонах (Першин объяснял, с чем это может быть связано). Днем 15 декабря проблему взялись устранять. Актуальное пояснение от районной администрации будет опубликовано, как только поступит (вопрос направлен).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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