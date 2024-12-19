РБК: долговая нагрузка россиян упала впервые за три года

Средняя сумма задолженности граждан России перед коллекторами в 2024 году упала ниже 200 тысяч рублей. В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) это связывают с сокращением размеров выдаваемых россиянам кредитов. Отмечается, что средний размер задолженности упал до минимального уровня с 2021 года.
«По итогам 2024 года средний долг россиян коллекторам составит 196 тысяч рублей, что на 6,7% меньше значения прошлого года», — сообщил РБК со ссылкой на данные НАПКА. Отмечается, что средняя величина долга снизилась до уровня, не наблюдавшегося с 2021 года, когда она составляла 179 тысяч рублей. В последующие периоды этот показатель колебался в пределах 210–214 тысяч.
Дополнительно сообщается, что доля случаев, когда долг клиента достигает менее 50 тысяч рублей продолжает снижаться, теперь их около 31%. Характер задолженности россиян меняется, увеличиваясь в среднем и высоком сегментах: наблюдается рост доли долгов в интервале от 50 до 500 тысяч рублей. А на долги от 500 тысяч до миллиона рублей приходится 12%.
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