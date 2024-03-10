Суд подтвердил снятие ареста с активов потерявшего элитный курорт челябинского бизнесмена

Фирме экс-супруги челябинского бизнесмена Мицукова отказали в выплате его долгов

Суд подтвердил снятие ареста с активов Александра Мицукова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил снятие ареста с активов бизнесмена Александра Мицукова. Иск подали представители компании МЦМИР «Курорт Увильды», бенефициаром которой является бывшая жена бизнесмена Александра Мицукова Инга Майер. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, Майер требовала отменить 11 постановлений судебного пристава.

«В удовлетворении заявленных требований отказать. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия», — отмечено в решении.

Заявление в суд было подано в июне 2023 года. Иск спровоцировало снятие арестов с активов Мицукова в том же месяце. Задолженность возникла на основании решения суда, вынесенного в июле 2022 года. Юристы курорта потребовали возместить 38,137 млн рублей, которые Мицуков в должности директора данной компанией потратил на различные хозяйственные цели. Основная статья затрат пришлась на строительство охотхозяйства «Картабыз», а именно — гостиницы.

По данным URA.RU, после смены руководства курортом в марте 2020 года предприятие возглавил сын Мицукова и Майер Александр, и хозяйство перестало поддерживать работу активов. Кроме охотхозяйства под секвестр попали также база отдыха «Теренкуль» и стрелковый клуб. Убытки МЦМИР «Курорт Увильды» переложил на бывшего директора.

Арест активов приставы отменили после ухода Мицукова в качестве добровольца на службу в рамках СВО. На фронт бизнесмен отправился в мае 2023 года.

«Суд делал запросы в ЧВК „Редут“ и Минобороны РФ. В результате мое участие в СВО официально подтверждено. Также стала очевидной правомерность решения пристава о приостановке исполнительного производства», — заявил URA.RU Мицуков.

Бизнес-конфликт между бывшими супругами разгорелся в 2020 году, когда Мицуков выяснил, что еще в октябре того года лишился собственности на компанию «ЮжУралПродукт». Как позже стало известно, документ из состава учредителей был смонтирован. Фирма до января 2021 года являлась единственным владельцем оператора курорта. В настоящий момент курорт данной компании принадлежит на 49%, а 51% контролирует сын Александр. Супруги развелись в 2021 году.

При подготовке материала URA.RU также обратилось за комментарием к Майер. На звонок бизнес-леди не ответила. Также проигнорировала СМС-обращение.