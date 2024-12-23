В ЦБ дали надежду на снижение уровня инфляции

Есть вероятность снижения инфляции благодаря жестким денежно-кредитным условиям (ДКУ), которые создают предпосылки для дезинфляции. Об этом рассказали в Центробанке (ЦБ) РФ.
«Достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели», — передает сообщение ЦБ ТАСС. Там добавили, что в ноябре 2024 года потребительские цены увеличились на 1,43%, годовая инфляция составила 8,88%.
Центральный банк прогнозирует, что к 2026 году годовая инфляция снизится до 4%. Ожидается, что она останется на этом уровне в будущем.
Центробанк России принял меры для снижения инфляции, сохранив ключевую ставку на уровне 21% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уверена, что жесткие денежно-кредитные условия помогут замедлить инфляцию в ближайшие кварталы, но для достижения стабильности потребуется длительный период такой политики. Она также отметила, что без текущих мер инфляция могла бы достичь почти 30%, передает 360.ru.
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