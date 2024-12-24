Губернатор Куйвашев поручил проверить места, где будут праздновать Новый год

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил антитеррористической комиссии проверить все объекты, где запланированы праздничные мероприятия на Новый год. Особое внимание уделят местам, где во время каникул будут собираться дети, сообщает департамент информационной политики региона.
«Прошу коллег из силовых структур провести проверки всех отведенных для новогодних гуляний объектов… Необходимо повсеместно усилить меры безопасности, особенно — на детских елках и в ледовых городках», — сказал Куйвашев. Он подчеркнул, что массовых мероприятий на площадках, не защищенных от терактов, быть не должно.
Помимо этого губернатор поручил обеспечить бесперебойную работу коммунальной и энергетической инфраструктуры. Также Куйвашев требует повысить безопасность на зимних дорогах.
В Екатеринбурге уже 27 декабря откроется главная новогодняя площадка — ледовый городок в Историческом сквере, который будет работать до 19 января. Другая площадка — каток на площади 1905 года — уже открылась 21 декабря.
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