29 декабря 2024
28 декабря 2024

В отдаленные села Нижневартовского района доставили продукты перед праздниками

Отдаленные села Нижневартовского района обеспечили товарами первой необходимости
© Служба новостей «URA.RU»
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Важной задачей районных властей остается обеспечение труднодоступных поселений
Важной задачей районных властей остается обеспечение труднодоступных поселений Фото:

Власти Нижневартовского района доставили все необходимые товары. Всего в декабре доставлено более 3,5 тонн скоропортящихся продуктов питания, сообщили в районной мэрии. 

«Важной задачей администрации района остается своевременное обеспечение продовольственными товарами первой необходимости труднодоступных населенных пунктов. Всего в декабре уже доставлено более 3,5 тонн скоропортящихся продуктов питания», — рассказали в telegram-канале мэрии. 

Там отметили, что ситуация в отдаленных населенных пунктах находится под контролем, а искусственный дефицит и рост цен исключены. По заявкам глав оперативно формируются перечни необходимых продуктов и осуществляется доставка. 

Мэр Нижневартовского района отметил, что особое внимание уделено безопасности в праздничные и выходные дни. На аппаратном совещании введены режим повышенной готовности и особый противопожарный режим. 

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Власти Нижневартовского района доставили все необходимые товары. Всего в декабре доставлено более 3,5 тонн скоропортящихся продуктов питания, сообщили в районной мэрии.  «Важной задачей администрации района остается своевременное обеспечение продовольственными товарами первой необходимости труднодоступных населенных пунктов. Всего в декабре уже доставлено более 3,5 тонн скоропортящихся продуктов питания», — рассказали в telegram-канале мэрии.  Там отметили, что ситуация в отдаленных населенных пунктах находится под контролем, а искусственный дефицит и рост цен исключены. По заявкам глав оперативно формируются перечни необходимых продуктов и осуществляется доставка.  Мэр Нижневартовского района отметил, что особое внимание уделено безопасности в праздничные и выходные дни. На аппаратном совещании введены режим повышенной готовности и особый противопожарный режим. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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