В отдаленные села Нижневартовского района доставили продукты перед праздниками

Власти Нижневартовского района доставили все необходимые товары. Всего в декабре доставлено более 3,5 тонн скоропортящихся продуктов питания, сообщили в районной мэрии.
«Важной задачей администрации района остается своевременное обеспечение продовольственными товарами первой необходимости труднодоступных населенных пунктов. Всего в декабре уже доставлено более 3,5 тонн скоропортящихся продуктов питания», — рассказали в telegram-канале мэрии.
Там отметили, что ситуация в отдаленных населенных пунктах находится под контролем, а искусственный дефицит и рост цен исключены. По заявкам глав оперативно формируются перечни необходимых продуктов и осуществляется доставка.
Мэр Нижневартовского района отметил, что особое внимание уделено безопасности в праздничные и выходные дни. На аппаратном совещании введены режим повышенной готовности и особый противопожарный режим.
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